"Адже людина всього лише рік нічого не робила"

Айварас Абромавічус за рік свого управління Укроборонпромом зробив дуже багато для розвалу цього підприємства

Про те, як руйнується українська обороноздатність, у новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він прокоментував інформацію про те, що Абромавічус хоче піти з посади гендиректора Укроборонпрому і зайняти крісло в наглядовій раді концерну.

При цьому Лесєв звернув увагу на «заслуги» чиновника на його посаді. Так, за словами ведучого, за рік прибутковість концерну впала з 1,7 мільярда гривень до 700 мільйонів.

«Адже людина всього лише рік нічого не робила. А які чудові результати. Розвалено практично все. Затримки по зарплатах в кілька місяців. Більшість підприємств працюють два дні на тиждень. Це при тому, що у нас в країні пріоритетне фінансування оборонки», - обурився ведучий.

Він підкреслив, що однією з головних проблем оборонного сектора стало те, що в пріоритеті зараз закупівля західних зразків озброєння. Лесеє зазначив, що замість покупки американських патрульних катерів за шалені гроші Україна могла б організувати їх виробництво у себе, тим самим вклавшись у свою економіку.

«У нормальній країні ВПК – це один із драйверів економіки. Це робота для конструкторських бюро. Робота для складальних заводів, для металургів, для транспортників. Це робота для купи суміжників, які сидять на держзамовленні. Але якщо ми купуємо готовий виріб з-за кордону, весь цей ланцюжок руйнується…Купівля зарубіжного озброєння допустима тільки в одному випадку – якщо час не терпить і воно одразу ж кидається в бій. У всіх інших випадках – це вбивство власного ВПК», - підкреслив Лесєв.

Він додав, що проблема в тому, що на чолі Укроборонпрому сидять не професіонали.

«Для росіян і американців такі пройдисвіти, як Абромавічус і Найєм – це справжнє джерело. Для перших, тому що так ВПК ще ніхто не розвалював. А для других, тому що вони лобіюють закупівлю американського озброєння. Україна в сфері оборонки перетворилася в Мозамбік», - підсумував ведучий.

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