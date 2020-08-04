Давно пора брехати самим собі з приводу того, що відбувається на Донбасі

Про це в блозі для Браузера закликає український політик та громадський діяч Андрій Сенченко, передає Politeka.

За його словами, сьогодні, як і Донбас так і Крим – частина захопленого "русским миром" простору з режимом опричнини, рублевою зоною і безправ'ям "аборигенів, укладених в резервацію".

Політик переконаний у тому, що Кремль приготував для України мінімум три так званих мирних плану.

Перший, каже Сенченко – це формування проросійської більшості на всіх рівнях української влади, яка призведе до зміни зовнішньополітичного курсу України і, в перспективі, – інтеграції в Росії.

"Другий – послаблення санкцій, втягування України в переговори з представниками "народу Донбасу", "компроміс" на шкоду суверенітету нашої країни і реінтеграція Донбасу з метастазами "російського світу", – продовжив громадський діяч.

І, нарешті, третій, пише Сенченко, який полягає у створенні на непідконтрольної Києву території Донбасу якогось варіанту Південної Осетії.

"Визнання "республік", включення їх в рублеву зону, легалізація патронату Кремля і поставок зброї, створення на цих територіях постійних військових баз Росії", – пояснив експерт.

Андрій Сенченко попереджає владу про те, що не варто втрачати пильність і проявляти легковажність в цьому питанні.

"Кремлівська вовча зграя діє за всіма сценаріями одночасно. Окупація Криму і Донбасу закінчаться тоді, коли витрати Кремля на її продовження і зміст окупованих територій разом з втратами від санкцій поставлять російський режим на межу виживання", – резюмував Андрій Сенченко.

Politeka повідомляла, що Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі. Про це пише колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава. На думку політика, в Москві лише на словах переживають за долі людей, що проживають на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

"У Кремля в руках потужний важіль тиску на українську владу і він не збирається його випускати, яка б влада не була в Києві. Вони будуть застосовувати цей важіль і утримувати її до тих пір, поки не настане ситуація, аналогічна тій, яка настала в 1991 році для Німеччини", – пояснив політику Росії в цьому питанні Корчілава.

Українська письменниця Оксана Забужко заявила, що Донбас давно хотіли віджати. Вона вважає, що Росія давно і ретельно планувала поділ України. Причому, схід і захід готувався під конкретних політиків.

"Росія дуже ретельно планувала демонтаж України. Як Донбас готували "під Путіна", так, наприклад, Закарпатті готували "під Орбана" (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. – ред.). Угорський паспорт там і зараз отримати легко", - зазначила Забужко.

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