Середні виплати голови наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунера майже в 4 рази перевищують середні виплати голів аналогічних компаній у Німеччині та Франції. Про це повідомляється в матеріалі «Обозревателя» «Незалежні наглядові ради замість міністрів: чи покращилось управління державними компаніями?»

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Середні виплати у голови наглядової ради «Укрзалізниці» Шевки Аджунера складають  23 тис євро на місяць. Його колеги із аналогічних компаній в європейських країнах отримують майже в 4 рази менше. 

«Наприклад, середні виплати у голови наглядової ради Укрзалізниці (23 тис євро на місяць) у 3,7 рази перевищували виплати у колег Шевки Аджунера із аналогічних компаній - операторів залізниць Німеччини (інформація про винагороду Дойче Бану Мішеля Оденволда - 75 тис євро за 2019 рік у звіті на с. 50) та Франції (інформація про винагороду голови ради директорів Есенсіеф - 75 тис євро за 2019 рік у звіті на с. 58)», - повідомляє «Обозреватель».

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Нагадаємо, раніше політолог Ростислав Балабан заявив, що Наглядова рада «Укрзалізниці» неефективна. На його думку, наглядові ради не виконали ту місію, яка на них покладалася, і їх потрібно ліквідувати та продумати інший - зрозумілий і прозорий механізм.