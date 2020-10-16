Що потрібно знати про договір

Україна підпише з Туреччиною військову угоду, яка допоможе країні захистити Чорноморсько-Азовський регіон

Ця угода дозволить розпочати співпрацю між країнами за більш ніж двадцятьма новими напрямками, зазначив Міністр оборони.

Кабмін схвалив проект нової військової угоди з урядом Турецької Республіки. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що укладення договору відбудеться в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари. Підписати документ уповноважений Міністр оборони Андрій Таран. За його словами, угода створить правові основи для розширення співпраці у сфері оборони між Україною та Туреччиною.

Воно також дозволить розпочати співпрацю за більш ніж двадцятьма принципово новими актуальними напрямками.

"Така взаємодія, повторю, відображає стратегічний характер наших відносин і взаємну налаштованість на забезпечення миру і безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні", – зазначив глава Міноборони.

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Стало відомо нібито, офіційна Анкара запропонувала Москві вирішити питання в Карабасі за ідлібською моделлю – розділити територію на зони контролю. Але Росія відкинула пропозицію Туреччини.

Нагадаємо, Москва вирішила втрутитися в конфлікт в Карабасі, готується відповідь Туреччини і Пакистану.

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