Як на це відреагують в Україні?

У Білорусі почалися масові акції протесту, багато країн підтримали протестувальників, що не сподобалося владі Білорусі

Зокрема, Білорусь не хоче допускати на свою територію громадян України, Литви та Польщі.

Про це заявив посол України в Республіці Білорусь Ігор Кизим в ефірі "Громадського радіо".

Це робиться, оскільки режим Лукашенка досі вважає нашу країну загрозою для себе, вважає дипломат.

"Прикордонники вже діють та вживають заходів, щоб не допускати на територію Білорусі людей з трьох сусідніх країн, а саме Литви, Польщі та України", - сказав він.

За його словами, це не має під собою підстав, але "кому треба, щоб виправдовувати жорсткі дії щодо протестувальників".

Також раніше повідомлялося, що після масових фальсифікацій на виборах президента Білорусі по всій країні почалися протести і страйки, які тривають досі.

Крім того, 25 жовтня в Білорусі вийшов термін ультиматуму білоруської опозиції, в якому Олександра Лукашенка закликали скласти повноваження. У підсумку з 26 жовтня в Білорусі оголосили маштабний народний страйк. У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться вже не інформаційна, а терористична війна.

Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк.

Також Politeka писала, що Світлана Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.