Президент України Володимир Зеленський показав, що знаходить час на тренування навіть з напруженим робочим графіком

Як повідомляє Politeka.net, 25 січня глава держави відзначає 43-й день народження. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він опублікував ранкове фото, на якому зображений у чорній майці і сірих шортах на тлі тренажерів. Володимир Зеленський рано прокинувся, попрацював над своїм тілом в спортзалі і похвалився чудовим результатом, зокрема м'язистими руками.

У своєму пості Володимир Зеленський зазначив, що відчуває себе набагато молодше свого віку. Ймовірно, цьому сприяють регулярні спортивні тренування і здоровий спосіб життя.

"7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі", - підписав знімок президент.

Користувачі соцмережі привітали Володимира Зеленського в коментарях і відзначили його прекрасну фізичну форму:

"Молодий тигр"; "Так звичайно молодий😉 не Старий ще"; "тут Лев справжнісінький ❤️❤️❤️ з днем народження".

Раніше Володимир Зеленський під час інтерв'ю розповів, що чекає українців у разі посилення конфлікту з Росією. Шостий президент України підкреслив, що громадянам доведеться відправитися в армію, незалежно від статі:

"Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки", - заявив глава держави, коментуючи можливий напад з боку Росії.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" згадав про Зеленського і нарвався на гнів українців:" заберіть свого друга..."

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк вперше розповіла, як Зеленський змінив її життя: "в одному шкарпетці і трусах..."

Також Politeka писала, що Томенко розповів, що виграє Україна від президентства Байдена: "отримуватиме більше..."