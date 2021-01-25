Президент України Володимир Зеленський показав, що знаходить час на тренування навіть з напруженим робочим графіком
Як повідомляє Politeka.net, 25 січня глава держави відзначає 43-й день народження. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" він опублікував ранкове фото, на якому зображений у чорній майці і сірих шортах на тлі тренажерів. Володимир Зеленський рано прокинувся, попрацював над своїм тілом в спортзалі і похвалився чудовим результатом, зокрема м'язистими руками.
У своєму пості Володимир Зеленський зазначив, що відчуває себе набагато молодше свого віку. Ймовірно, цьому сприяють регулярні спортивні тренування і здоровий спосіб життя.
"7 на годиннику, 43 за паспортом, 30 в душі", - підписав знімок президент.
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Користувачі соцмережі привітали Володимира Зеленського в коментарях і відзначили його прекрасну фізичну форму:
"Молодий тигр"; "Так звичайно молодий😉 не Старий ще"; "тут Лев справжнісінький ❤️❤️❤️ з днем народження".
Раніше Володимир Зеленський під час інтерв'ю розповів, що чекає українців у разі посилення конфлікту з Росією. Шостий президент України підкреслив, що громадянам доведеться відправитися в армію, незалежно від статі:
"Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки", - заявив глава держави, коментуючи можливий напад з боку Росії.
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