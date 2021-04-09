Український журналіст Дмитро Гордон посперечався з ведучим програми «On target», капітаном першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табахом про президента США Джо Байдена.
«Мені подобаються його (Байдена, - ред.) кроки поки по відношенню до України. Він мені подобається більше Трампа», - зізнався Гордон.
У відповідь на це Табах заявив, що Байден урізав військову допомогу Україні, яку надав Трамп.
«При Трампі було 308 мільйонів, по-моєму. Зараз Байден урізав на 120 з чимось – більше, ніж в два з половиною рази. Сьогодні ваші ЗМІ розтринділи, що Байден пообіцяв і ось він виконав – до вас прийшло 30 Humvee машин ще військової допомоги. Брехня, не могло це прийти. З відвантаженням, з покупкою, з організацією – я займався цим в Польщі. Це було зроблено при Трампі, Трамп це зробив, а не Байден», - обурився капітан першого рангу ВМС США у відставці.
У кінці інтерв'ю Табах подарував Гордону шоколадку від Дональда Трампа.
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«Він особисто мене попросив, щоб я пригостив вас», - сказав ведучий.
«Дам татові, він любить шоколад, тим більше він за Трампа голосував. Нехай тепер його і їсть», - іронічно подякував журналіст.
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