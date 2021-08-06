Пропозиція Міністерства енергетики відмовитися від інвестицій в розподільні мережі заради зниження тарифу на електроенергію для побутових споживачів унеможливить інтеграцію України в енергосистему країн ЄС.



Про це заявив екс-міністр енергетики Іван Плачков.

"Це (збільшення інвестицій в електричні мережі-прим.) було б однією з умов підготовки енергосистеми енергетичного комплексу до інтеграції з Європейським Союзом. Це було однією з умов, ми це зробили, тепер ми відкочуємося назад. Думаю, що і наші європейські партнери – вони дуже замислюються над вирішенням цього питання, тому що ми в їхніх очах непрогнозовані. То ми вводимо, то ми виводимо",-зазначив екс-міністр.



За його словами, така непослідовність і непередбачуваність у рішеннях шкодить і вітчизняному споживачеві.



"Якщо ми приберемо інвестиції, то ми увійдемо в зиму без мереж. І тоді це вже небезпечно. Я взагалі думаю, що уряд вважає, що, якщо без генерації ще можна купити електроенергію в Росії там або в Білорусі. Але якщо ми угробимо мережі, то тоді ситуація взагалі буде складна», - додав екс-міністр.



Нагадаємо, на сьогодні тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн / кВт при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.ч. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.



Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про стимулююче тарифоутворення. Мета-збільшити інвестиції в заміну та оновлення електричних мереж. 70% електричних мереж в Україні знаходяться в аварійному стані і потребують оновлення.