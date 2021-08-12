Запаси антрацитових марок вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) з початку серпня збільшилися на 5,6% до 266 тисяч тонн

Про це свідчать дані Міністерства енергетики.

Накопичення антрацитового вугілля випереджає встановлений Міненерго план-графік на 0,1%. У добу на ТЕС надходить 5,9 тисяч тонн антрацитового вугілля при споживанні 4,4 тисячі тонн на добу.

Найбільше антрацитового вугілля накопичено на Луганській, Криворізькій (обидві - ДТЕК «Енерго») та Зміївської («Центренерго») ТЕС. Накопичення вугілля газової марки («Г») відстає від графіка на 40%.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості закуповувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива.

У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі з імпорту. Так, компанія ДТЕК почала імпорт вугілля з Казахстану і Польщі, також веде переговори про закупівлю вугілля в США.