Як повідомив Резніков на своїй сторінці в Facebook, підтримку Україні на даний момент надає пів-Європи.

"Дорогі українці! 96 годин опору. 4 доби перемоги, мужності, самовідданості і віри. Час захоплення співгромадянами, що тримають лад поруч. Біль за тими, хто відав життя за Україну. Злі на ворога, що вбиває наших жінок і дітей, руйнує мирні міста.

І впевненість в тому, що він буде покараний! Обов'язково покараний! Жорстко, невідворотно.

Адже вчора стався справжній злам. Війна стала європейською. Її нарешті усвідомили.

Вже зараз пів-Європи збирає, упаковує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, що надають реальну допомогу, значно збільшився. Збільшилися його масштаби.

Європа вже надала тимчасовий притулок десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – наших малюків і його мамам. Без всяких формальностей. Як своїм.

Зараз на Заході у нас немає кордону. Але підтримка є і на півдні, і на Далекому Сході, і за Атлантикою.

Все це-заслуга наших захисників і захисниць всього українського народу. Який відмовився коритися оскаженілому тирану. І який обов'язково переможе.

Україна переможе! Слава Україні!"- написав Резніков.