Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен у своєму виступі на внутрішньому форумі державної Китайської Академії суспільних наук, що базується Гонконгу, різко розкритикував Росію і напророкував їй поразку на всіх фронтах. Про це писати The Washington Post з посиланням на публікацію Phoenix media, яку незабаром видалили з ресурсу.
Видання опублікувало статтю про виступ Гао Юйшен, який був послом Китаю в Україні в період 2005 по 2007 рік. Однак, незабаром публікацію видалили, але в Інтернеті залишилася її архівна версія.
"Кожен день війна продовжує дорого обходитися росії. Мало того, що росія відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну і публічну боротьбу, а це означає, що остаточна поразка росії – лише питання часу", - сказав Гао.
Відзначається, що такі висловлювання дипломата є рідкісним відступом від офіційної позиції Китаю, що полягає в тому, щоб не критикувати свого близького дипломатичного партнера.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
З'явилася нова можливість: у США назвали терміни перемоги ЗСУ над росією
Переговори між Україною і росією: Маляр назвала ключову проблему
"Озброювалися з 91-го року": на скільки вистачить запасів зброї армії рф, в Міноборони дали відповідь
Осадча вразила українців новим фото з Горбуновим: "Ось така має бути справжня сім'я"
Нагадаємо, Анонсували нову "операцію": російські пропагандисти почали розганяти новий фейк для жителів Дніпра.
Як повідомляла Politeka, "Відносини з'ясуємо після перемоги": Філатов емоційно висловився про непорозуміння серед українців.
Також Politeka писала, що ЗСУ звільнять Крим і Донбас: експерт назвав терміни наступу українських захисників.