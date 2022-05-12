Однак, публікацію з критикою росії швидко видалили з сайту видання, яке її опублікувало.

Колишній посол Китаю в Україні Гао Юйшен у своєму виступі на внутрішньому форумі державної Китайської Академії суспільних наук, що базується Гонконгу, різко розкритикував Росію і напророкував їй поразку на всіх фронтах. Про це писати The Washington Post з посиланням на публікацію Phoenix media, яку незабаром видалили з ресурсу.

Видання опублікувало статтю про виступ Гао Юйшен, який був послом Китаю в Україні в період 2005 по 2007 рік. Однак, незабаром публікацію видалили, але в Інтернеті залишилася її архівна версія.

"Кожен день війна продовжує дорого обходитися росії. Мало того, що росія відстає на полі бою, вона також програє економічну, дипломатичну і публічну боротьбу, а це означає, що остаточна поразка росії – лише питання часу", - сказав Гао.

Відзначається, що такі висловлювання дипломата є рідкісним відступом від офіційної позиції Китаю, що полягає в тому, щоб не критикувати свого близького дипломатичного партнера.

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