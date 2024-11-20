Німеччина переживає політичну кризу, яка загрожує не лише урядовій стабільності, а й глобальній репутації країни.

Антирейтинг чинного канцлера Олафа Шольца ставить під сумнів шанси Соціал-демократичної партії Німеччини на успіх у дострокових парламентських виборах, запланованих на 23 лютого 2025 року.

Як зазначають аналітики Spiegel, Шольц, який очолював партію впродовж трьох років, тепер викликає все більше критики як серед виборців, так і серед однопартійців. Серед останніх незадоволених – представники консервативного крила Seeheimer Kreis.

"Заміна на Пісторіуса повинна відбутися, інакше федеральні вибори в лютому стануть катастрофою", – наголошують соціал-демократи.

Два депутати з Гамбурга також відкрито закликали змінити лідера на більш популярного політика.

"Упродовж останніх трьох років Шольц провадив хорошу політику. Але йому не вдалося завоювати симпатії людей і продемонструвати лідерство", – заявили Тім Стоберок і Маркус Шрайбер.

До слова, розпад трипартійної коаліції на чолі з Шольцом минулого тижня лише посилив кризу. Християнсько-демократичний союз, який лідирує в опитуваннях із 32% підтримки, готується очолити наступний уряд. Тим часом рейтинг СДПН впав до 16%, поступаючись навіть ультраправій "Альтернативі для Німеччини". Зважаючи на ситуацію, наразі перед Німеччиною стоїть надто багато внутрішніх і зовнішніх викликів.

Джерело: spiegel.

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