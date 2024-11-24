Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала натхненням для польської партії "Право і справедливість".

Після поразки на парламентських виборах 2023 року та низки скандалів і фінансових труднощів, партія бачить у тріумфі Трампа шанс відновити довіру виборців перед президентськими виборами 2024 року.

Як зазначає Politico, період президентства Трампа збігся з роками домінування партії "Право і справедливість" у польській політиці. У 2018 році партія навіть запропонувала створити військову базу "Форт Трамп" як символ міцних польсько-американських зв’язків. Теплі стосунки між Трампом і президентом Польщі Анджеєм Дудою, який підтримує партію "Право і справедливість", лише зміцнювали цей альянс.

Повернення Трампа до Білого дому стало приводом для радощів серед членів партії. Під час сесії польського парламенту її члени влаштували овації, скандуючи ім’я нового президента США. В той час як Дональд Трамп в одному із інтерв'ю сказав: "Ніхто не зробив для польського народу більше, ніж я".

"Право і справедливість" сподівається використати військові та безпекові питання як ключову частину своєї передвиборної кампанії. Адже Польща, яка витрачає на оборону найбільше серед країн НАТО за часткою ВВП, продовжує наголошувати на важливості американської підтримки на тлі війни в Україні.

Маріуш Блащак, високопосадовець партії, навіть закликав прем’єр-міністра Дональда Туска піти у відставку після перемоги Трампа, заявивши, що Німеччина не може гарантувати безпеку Польщі, на відміну від США.

Водночас Туск, який представляє ліберальну опозицію, скептично ставиться до Трампа і наголошує, що майбутнє Польщі мають вирішувати польські виборці, а не американська політика. Він уникнув різких коментарів, але визнав, що повернення Трампа створює виклики для Європи.

Джерело: politico.

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