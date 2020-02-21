Нам потрібна відповідальна влада, яка слухає народ, чує народ і не огризається, що вона знає більше народу

Про це в статті для Хвилі написав політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

І прийміть цей холодний душ, як належне у вашій позиції президента.

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Сьогодні головна проблема України – не фейки. І тим більше не медіа. Вони є дзеркалом глибоко хворого, покритого небезпечними виразками соціуму.

Тому я краще виберу все залишити так як є, чим однозначно отримати квазі-Росію, яка нічого толком до розуму довести не зможе, але відверне від себе рештки людей обізнаних з головою.

Наша проблема не фейки в ЗМІ, а фейки у владі, які проводять видимість державної політики, яка видимість держави призведе до закономірного колапсу. І цей колапс не буде фейком.

Тому, спочатку працюючі інститути, які здатні забезпечити весняні посадки тим, хто реально накосячілі, а потім вже регулювання медійного поля. Та й взагалі всього. А сьогодні, нам пропонують посилення регулювання на всіх фронтах, обрізання свобод в обмін на що? На порожній трьоп, що коли-то буде мир, коли-то буде 50 млрд. доларів від якихось міфічних інвесторів, зростання економіки на 40%.

При цьому ці ж долбни навіть не заморочуються як-то реалістично брехати. Наприклад, представники Національного банку та Кабінету міністрів провели неформальну зустріч, на якій обговорили спад в економіці і співпраця з МВФ. Про це повідомляє прес-служба НБУ. І подумайте, що вони зморозили даними Держстату, зростання ВВП в четвертому кварталі 2019 року сповільнилося до 1,5%, що є мінімумом з початку 2016 року. «Таке уповільнення було очікуваним і прогнозованим, як для Мінекономіки, так і для експертів», — йдеться в повідомленні.

Серйозно? А коли вони вішали локшину про зростання в 40% за п'ять років, то вони вже передбачали, що це зростання буде темпом в 1,5%?

Саме тому ми , ті хто голосували за Зеленського, і перш за все, ми можемо сказати:

«Вова,  (вас же так називає ваше оточення, тому і я собі дозволю тебе понесло не в ту степ. І нам не соромно це казати, тому що черговий казкар нам на Банковій не потрібен. І якщо ти хочеш успіху, то слухай народ, а не теплу ванну, в яку тебе посадили. Бо тепла ванна дорого обійшлася Януковичу і Порошенку, але найдорожче вона обійшлася простому народу. Який платить за теплу ванну президента поборами, стражданнями і кров'ю.

Тебе обирали для того, щоб змінити знівечений курс держави, а не для того, щоб твоя партія змінювала за 9 місяців ідеологію три рази, зробивши кульбіт від лібертаріанство до соціалізму, щоб стати днями центристами. А ким ви будете навесні? До речі, майже рік пройшов, навесні посадки будуть? Чи далі будете казки про покращення нести в дусі папєрєдніків?

Руслан Стефанчук, Слуга народу, Рада

Саме для цього потрібна свобода слова. Бо якщо президент не знає правди про реальний стан справ, то він остаточно посадить країну туди, звідки вона відчайдушно намагається вибратися – в ЖОПУ

Тому, «Слуги народу», якщо ви не знаєте, що робити з державою, то краще не робіть взагалі нічого, щоб остаточно не перетворитися на мавпу підриває саму себе гранатою. Мавп, що жеруть соплі в залі Верховної Ради не шкода. А ось Україну шкода. Стареньких, яким пропонують платити собаками – шкода. Дітей, що не здатні грамотно написати речення українською або російською – шкода.

А вже  якщо дуже хочеться щось корисне зробити, то звертайтеся до фахівців, а не квнщикам широкого профілю. В країні ще є фахівці. І патріоти не всі розбіглися.