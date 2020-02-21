Нам потрібна відповідальна влада, яка слухає народ, чує народ і не огризається, що вона знає більше народу

Про це в статті для Хвилі написав політолог, експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

І прийміть цей холодний душ, як належне у вашій позиції президента.

Сьогодні головна проблема України – не фейки. І тим більше не медіа. Вони є дзеркалом глибоко хворого, покритого небезпечними виразками соціуму.

Тому я краще виберу все залишити так як є, чим однозначно отримати квазі-Росію, яка нічого толком до розуму довести не зможе, але відверне від себе рештки людей обізнаних з головою.

Наша проблема не фейки в ЗМІ, а фейки у владі, які проводять видимість державної політики, яка видимість держави призведе до закономірного колапсу. І цей колапс не буде фейком.

Тому, спочатку працюючі інститути, які здатні забезпечити весняні посадки тим, хто реально накосячілі, а потім вже регулювання медійного поля. Та й взагалі всього. А сьогодні, нам пропонують посилення регулювання на всіх фронтах, обрізання свобод в обмін на що? На порожній трьоп, що коли-то буде мир, коли-то буде 50 млрд. доларів від якихось міфічних інвесторів, зростання економіки на 40%.

При цьому ці ж долбни навіть не заморочуються як-то реалістично брехати. Наприклад, представники Національного банку та Кабінету міністрів провели неформальну зустріч, на якій обговорили спад в економіці і співпраця з МВФ. Про це повідомляє прес-служба НБУ. І подумайте, що вони зморозили даними Держстату, зростання ВВП в четвертому кварталі 2019 року сповільнилося до 1,5%, що є мінімумом з початку 2016 року. «Таке уповільнення було очікуваним і прогнозованим, як для Мінекономіки, так і для експертів», — йдеться в повідомленні.

Серйозно? А коли вони вішали локшину про зростання в 40% за п'ять років, то вони вже передбачали, що це зростання буде темпом в 1,5%?

Саме тому ми , ті хто голосували за Зеленського, і перш за все, ми можемо сказати:

«Вова, (вас же так називає ваше оточення, тому і я собі дозволю тебе понесло не в ту степ. І нам не соромно це казати, тому що черговий казкар нам на Банковій не потрібен. І якщо ти хочеш успіху, то слухай народ, а не теплу ванну, в яку тебе посадили. Бо тепла ванна дорого обійшлася Януковичу і Порошенку, але найдорожче вона обійшлася простому народу. Який платить за теплу ванну президента поборами, стражданнями і кров'ю.

Тебе обирали для того, щоб змінити знівечений курс держави, а не для того, щоб твоя партія змінювала за 9 місяців ідеологію три рази, зробивши кульбіт від лібертаріанство до соціалізму, щоб стати днями центристами. А ким ви будете навесні? До речі, майже рік пройшов, навесні посадки будуть? Чи далі будете казки про покращення нести в дусі папєрєдніків?

Саме для цього потрібна свобода слова. Бо якщо президент не знає правди про реальний стан справ, то він остаточно посадить країну туди, звідки вона відчайдушно намагається вибратися – в ЖОПУ

Тому, «Слуги народу», якщо ви не знаєте, що робити з державою, то краще не робіть взагалі нічого, щоб остаточно не перетворитися на мавпу підриває саму себе гранатою. Мавп, що жеруть соплі в залі Верховної Ради не шкода. А ось Україну шкода. Стареньких, яким пропонують платити собаками – шкода. Дітей, що не здатні грамотно написати речення українською або російською – шкода.

А вже якщо дуже хочеться щось корисне зробити, то звертайтеся до фахівців, а не квнщикам широкого профілю. В країні ще є фахівці. І патріоти не всі розбіглися.