В начале марта Предстоятель ПЦУ Блаженнейший Епифаний обнародовал новый состав Синода ПЦУ. Среди его членов не оказалось митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Это событие породило курсирование в церковных кругах информации о новом витке конфликта между двумя иерархами.

Об этом в своем Facebook написал Олег Постернак, кандидат исторических наук, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины.

Стамбул 4—6 января этого года посетила делегация Православной церкви Украины (ПЦУ) в связи годовщиной дарования Томоса ПЦУ. Делегацию возглавил митрополит Львовский Макарий. Параллельно (но не вместе) с ними на Фанар приехал и митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич). С «паломнической» поездкой, то есть с приватным визитом. Почему он не приехал в составе официальной делегации Церкви, и о чем как частное лицо говорил с главой Константинопольского патриархата Варфоломеем, неизвестно. Но уже очевидно, что темы для обсуждений у них есть, как и общее согласие их обсуждать.

Что может обсуждать архиерей с патриархом? Сам владыка Михаил неоднократно и открыто заявлял, что в момент избрания Предстоятеля ПЦУ стояла на грани провала, от которого Церковь спас именно он, Михаил Зинкевич, отказавшись от лидерства в пользу Епифания Думенко. «Стоял вопрос: или я и мое эго, или Украина. Поэтому я принял решение, что Украина превыше всего», – сказал Зинкевич. Волынский митрополит тогда отступил, но до сих пор не отказался от цели возглавить ПЦУ. И, кажется, он нашел для этого убедительный повод.

Длящееся уже год противостояние митрополита Епифания и патриарха Филарета может существенно ослабить молодого предстоятеля. Как заявил тот же Михаил Зинкевич, «Они (Филарет с Епифанием) пока выясняют отношения между собой. Если это будет приобретать какие-то «неправильные» формы, тогда, конечно, вмешаемся мы, и я лично. Будем высказывать свою точку зрения и принимать соответствующие решения». Под «мы» отец Михаил понимает своих коллег-священников, которых, по разным оценкам, вокруг него собралось немало. Другими словами, возглавить ПЦУ митрополит Луцкий и Волынский готов, и давно. Хорошо это или плохо, мы пока не знаем, да и конфликт пока не выходит за рамки приличия.

Именно переход митрополита Луцкого и Волынского в ПЦУ стал символическим сигналом для других священников УПЦ КП для перехода. Но Михаил Зинкевич остался в хороших отношениях и с Филаретом: «Вопрос Киевского патриархата не до конца закрыт», - заявлял он уже после выхода УПЦ КП из ПЦУ. Да и требуя от Зинкевича снять свою кандидатуру с выборов главы ПЦУ, патриарх Филарет признавал тем самым высокую вероятность его победы. Да и не зря он поручил такой непростой регион как Волынь именно владыке Михаилу. И митрополита, и патриарха с уверенностью можно назвать успешными церковными политиками. А политики, как известно, навсегда не ссорятся, они временно меняют своих союзников.

Кроме силы характера, митрополит Михаил обладает тонким талантом дипломата. Свидетельство тому – его давние контакты с Фанаром. Летом прошлого года, перед Поместным Собором УПЦ КП, в момент когда патриарх Филарет собирался с мыслями, чтобы объявить УПЦ КП независимой от Москвы и Константинополя, Фанар прислал своего посланника, митрополита Анейского Макария (Павлидиса) с миссией убедиться, что Михаил Зинкевич не поддержит Филарета. Хотя символично, что весной 2019 года, накануне Пасхи, Благодатный Огонь в Украину привез именно митрополит Луцкий и Волынский, а не Предстоятель ПЦУ. Вполне конструктивные отношения он поддерживает и с самим главой ПЦУ митрополитом Епифанием, признавая его власть, но не отступая от своих целей и убеждений.

К чему же приведет ПЦУ наличие в ней такого весомого и амбициозного игрока, как Михаил Зинкевич? Предпосылок к смене главы Поместной Церкви у нас пока нет, но больше нет и сдерживающих факторов – все, кто осуществлял давление на митрополита Михаила и склонял его к отказу от претензий на руководящий пост в ПЦУ, сейчас заняты собственными проблемами: митрополит Епифаний борется с патриархом Филаретом, патриарх Филарет борется с Минкультом за восстановление регистрации Киевского патриархата, экс-президент Петр Порошенко поддан политическим преследованиям и ходит на допросы, экс-спикер ВР Андрей Парубий также в любой момент может стать подозреваемым. Поэтому окончательно исключать изменений ситуации ПЦУ в части смены руководства пока нельзя.

Автор: Олег Постернак, Кандидат исторических наук, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины