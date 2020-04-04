В конце марта народный депутат от фракции "Слуга Народа" Гео Лерос подлил масла в огонь украинской политики – опубликовал видеозаписи, на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака – Денис Ермак – обсуждает назначения на различные государственные должности

Позже Андрей Ермак обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать все обстоятельства данного дела, пишет КП.

А пока правоохранительные органы разбираются, действительно ли брат главы Офиса Президента торговал государственными должностями, эксперты пытаются выяснить, кому выгоден первый серьезный скандал в окружении Владимира Зеленского.

Если верить записям, Андрей Ермак, брат главы ОП Дениса Ермака, проводил свои переговоры с потенциальными чиновниками ещё летом и осенью 2019 года. Почему же они не всплыли тогда? Ведь обвинениями в серьёзной коррупции было гораздо проще "сбить" Зе!команду на взлёте, чем фотографиями экранов смартфонов с интимными сообщениями.

Неудобный переговорщик

Вариантов ответов много. И не последний из них – организаторы прослушки ставили целью сбить не "Слугу Народа" и не Владимира Зеленского, а именно самого Дениса Ермака. И, возможно, таким образом сорвать минский процесс.

Если бы они обнародовали плёнки в 2019 году, то ударили бы не по Ермаку, а по экс-главе ОП Андрею Богдану. Кстати, именно он в то время отвечал за кадровую политику "зелёной" власти. Если пленки обнародованы сейчас, значит, организаторы скандала выбирали время.

"В политической плоскости важен нюанс совпадений. Ермак активно участвовал в минской контактной группе, в создании так называемого Консультационного совета. Планировался даже его запуск. И тут началась атака против главы ОП", – говорит политолог Алексей Якубин.

Несмотря на противоречивый характер идеи создания совета, многие эксперты сходятся во мнении, что пока она идет в интересах Украины и позволяет нам торговаться на переговорах.

Даже заявление народных депутатов из "Слуги Народа" о недопустимости этого совета сыграла как фактор усиления переговорных позиций Украины. По крайней мере, россияне уже выразили озабоченность приостановлением его создания. Понятно, что российская сторона заинтересована в том, чтобы выбить ключевого игрока и сломать украинскую игру.

"Буквально недавно Сергей Лавров заявил, что Украина хочет сорвать соглашение по контактной группе, таким образом пытаясь переложить на Украину ответственность за невыполнение минских соглашений. И мы знаем, какую роль играет в этом Ермак", – отмечает политолог Пётр Олещук.

Длительное время Ермак является переговорщиком по проблеме Донбасса. Переговорщик он довольно рискованный, но эффективный. Утверждать, что именно Ермак похоронил политическую карьеру Владислава Суркова, было бы слишком смело, но свою задачу в отставке многолетнего соратника Путина он точно выполнил. Вспомним истеричное поведение Суркова на нормандской встрече в Париже этой зимой.

При этом Ермак не переходит те самые "красные линии", от которых предостерегают патриотично настроенные противники Зеленского. Неудивительно, если российская сторона попытается выбить такого переговорщика из процесса или как минимум ослабить доверие к нему в украинском обществе и политическом истеблишменте.

Двойной удар

Россия умеет выбирать моменты для удара. Аннексия Крыма произошла в тот момент, когда Украина ещё не отошла от шока расстрела Майдана, управлялась временной властью и не имела полноценной боеспособной армии.

Сейчас Украина ослаблена мировой пандемией коронавируса и готовится к связанному с ней кризису экономическому. Эксперты предполагают, что и в этот раз руководство РФ решило воспользоваться ситуацией. "Скандал с пленками – это политические игры многих политических групп. А Россия подкидывает дровишек. Она сильно играет в Украине. В Украине им интересен хаос. Чем больше хаоса – тем лучше для них", – говорит политический эксперт Тарас Загородний.

Политолог Валентин Гладких называет две цели, по которым били организаторы скандала. "Я согласен с мнением, что этот скандал используется против Президента Украины. Хотят показать, что Владимир Зеленский не отличается от предшественников", – поясняет он.

А значит, по его словам, эта история используется и против Украины в целом. "Кризис экономический, плюс пандемия, плюс мировой кризис, падение цен на сырье. На таком фоне политический кризис снизит способность Украины отвечать на вызовы. А кому это выгодно? Я думаю, что хватает субъектов, которые есть внутри страны и вне ее. И тогда тезис российских политиков, что Украина как государство не состоялась, получит реальное звучание", – говорит Валентин Гладких.

Именно поэтому, настаивают эксперты, нужно провести беспристрастное объективное расследование, которое поможет установить истину. При этом нужно исключить давление – как на Андрея Ермака, так и на Гео Лероса.

Политологи считают, что в этой истории Президенту Украины очень важно соблюдать осторожность. Казалось, было бы логичным отстранить или уволить Андрея Ермака. Но руководитель ОП – это человек, который должен координировать действия всех ветвей власти, обеспечивать прохождение антикризисных решений без бюрократии и проволочек. Даже заместителю или первому заместителю Ермака нужно будет входить в курс событий пару недель, в то время как счет по принятию решений идет на часы.

"Мне хотелось, чтобы мы были осторожнее. Чтобы и сам Президент был заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен. Таким способом, который будет приемлем в данной ситуации. Если этот скандал – раковая опухоль, то не нужно убивать больного. Нужно вырезать ее так, чтобы больной выжил", – подытоживает Валентин Гладких.