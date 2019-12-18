Співачка Лоліта Мілявська постала перед публікою в досить дивному вбранні

Вокалістка приїхала на великий концерт "Нового радіо". Короткий наряд знаменитості підкреслював стрункість і довжину ніг, про це повідомляє Politeka.net.

Лоліта Мілявська не стала переодягатися для виходу на сцену. Зірка, яка називає себе жінкою без комплексів, так і з'явилася перед глядачами.

Лоліта впевнено заявила: "Нехай я вийшла не в концертному костюмі, але подивіться, які о**** ноги".

Зірка збентежила глядачів таким питанням: "Я розумію, що вас вже нудить від усіх цих пісень, але я для вас все одно сьогодні заспіваю. Звичайно, якщо так подумати, то я годжуся хіба що на роль літньої Снігуроньки. А хіба вам потрібна літня Снігуронька?" Глядачі відповіли, що потрібна.

Виступ Лоліти був тріумфальним, глядачі не хотіли відпускати зі сцени свою улюбленицю.

Нагадаємо, раніше 56-річна артистка Лоліта Мілявська вразила відвертими знімками з співаком Миколою Басковим.

У своєму мікроблозі в Instagram Лоліта поділилася поруч гарячих знімків з Басковим. Фото зроблені на вручення премій телеканалу MusicBoxGold. Лоліта постала в неймовірно спокусливій вбранні: відразу скинула десяток років. На артистці в цей вечір був темний боді з мереживами, а зверху прозоре плаття-балахон з пишними рукавами. На Баскова червоний піджак і біла сорочка.

Артисти пристрасно обнімаються, а на одному з кадрів навіть торкаються губами один одного. Від таких вибухових фото у шанувальників співачки знесло дах. Коментують помітили, що Мілявська і Басков насправді добре виглядають один з одним.

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