Наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь поділилася новорічним настроєм зі своїм коханим

Як передає Рoliteka.net, знімки з'явилися в розділі Stories в Instagram.

Відео, як Розенко і Лебідь кружляють на площі у Києві під музику і перелив вогників, телеведуча опублікувала в історії свого инстаграма. На скріншотах можна помітити непідробне щастя на обличчях пари.

Під час зйомки відео, Розенко несподівано почав кружляти Лебідь, обіймаючи її. Вона радісно заверещала і сказала: «Попереджати треба».

Після цього Олена-Христина широко посміхнулася на камеру і показала ошатну ялинку. В цілому, історія зірки була заряджена на позитив.

Також, телеведуча не стала зраджувати своїм звичкам і для зустрічі з коханим на прогулянку яскраво нафарбувала губи темно-рожевою помадою, а очі – темно-синіми тінями.

На пальто причепила яскравий бант.

Відзначимо, що так як відео було опубліковано в історіях, шанувальники української телеведучої не змогли прокоментувати його.

Нагадаємо, що наречена колишнього віце-прем'єра України Павла Розенка телеведуча Олена-Крістіна Лебідь опублікувала новий знімок в компанії колег. Як завжди, дуже яскрава дівчина виразно виділялася серед знімальної групи. Олена наділу курточку з квітковим принтом, бордові джинси і білі кросівки. Дівчина встала посередині серйозних колег, широко посміхаючись.

"Коли Святий Миколай приніс у подарунок зйомку в 7 ранку: група щаслива🥳 Я в печалі 🤣🤣🤣 Всіх зі святом!🥳 🍭🍬 🎄🎄🎄", - написала зірка.

Майже за годину пост зірки зібрав понад 2500 лайків.

"Ахах, взаємно)😂😁☺️", "Чудово", "У групи дуже приховані емоції😂😂😂.І вас зі святом!😉", "У групи щастя на обличчях!!!🤣🤣🤣 А ви... звичайно... як завжди у великій печалі!!😥🤣🤣🤣🤩🤩🤩🤩👍👍👍👍 Ви космос!!", "Зі святом 😂👍😇❤️", "По моєму в сумі той хлопець у синій куртці))))) та і в червоній теж))))) а ви щасливі і в мопса все під контролем!)))) 👍", "А собачка то яка щаслива 😂", "😂вас ніби прифотошопили на це фото", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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