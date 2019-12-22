Максим Галкін вразив публіку «старою-новою» підбіркою ефектних кадрів

Точніше сказати, не скільки ефектні кадри, як сам Галкін – на фото він молодий, навіть, швидше, ще зовсім юний, позував на відпочинку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram нинішнього чоловіка примадонни російської та пострадянської естради Алли Пугачової.

Так на нових опублікованих кадрах, комік красується напівголим – в плавках, місцями – шортах і сорочці. Фото, більш, ніж 20-річної давності, справили «фурор» у мережі:

"Перебирав старі фотки: подборочка з серії «22 роки і 22 кг назад» У новому році вирішив повернутися в стан «дрыщ» 😆 Перебирав не просто так: на тижні вас чекає сюрприз - ульотна документалка з відвертими відповідями на всі питання від... Слідкуйте за стрічкою!», - підписав артист добірку фото".

Шанувальники нахвалюють артиста, пишуть, відповідаючи на питання, що худнути йому зовсім не треба:

«Нічого собі)))»

«Худнути не треба, в самому соку Максим»

«Красень»

«Класний!»

Нагадаємо також, раніше косметолог вирішив розкрити секрет молодості Алли Пугачової. Так, за його словами, примадонна, ймовірно, "зашила" імплант собі в підборіддя, щоб зробити його більш круглим.

Також, артистка зробила уколи ботоксу в губи, щоб моделювати їх форму. Можливо, зірка вставила філлери в області губ.

Крім того, фахівці думають, що співачка зробила собі ультразвуковий ліфтинг обличчя.

Раніше ми писали, що лікар і подруга примадонни, Аліна Редель, розповіла, що зірка перестала їсти солоне і солодке. Як зазначила фахівець, раз в тиждень артистка робить розвантажувальний день.

Інший дієтолог, Надя Шарк, думає, що Пугачова не їсть продукти з сіллю.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав: "в таких образах..."

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