З'явилася нова інформація про Анастасії Заворотнюк, яка, за чутками, бореться з раком

Російський цілитель Олександр Ручкін розповів, що не бачить у неї пухлини. Цілитель впевнено заявив, що у актриси немає онкології.

Він поставив Анастасії Заворотнюк зовсім інший діагноз.

"Мабуть, Анастасія перенесла якийсь великий стрес, була напруга, ЦНС знаходиться в корі головного мозку, вона дала збій…" – заявив він.

Також він спростував найсумніші прогнози. Знахар переконаний, що вже скоро улюблена многоми артистка одужає.

"Поліпшення будуть, але не раніше ніж через три тижні. Поліпшення будуть! Вона вже починає себе відчувати краще. Від первісного захворювання до зараз – їй стає краще. До неї повертаються сили, йде здоров'я... З нею буде все нормально, повірте", – зазначив лікар.

Знахар стверджує, що смерть Анастасії Заворотнюк не загрожує.

"Вона одужає, буде почувати себе чудово, продовжувати далі зніматися в кіно і жити звичайним здоровим життям", – дав оптимістичний прогноз знахар.

Раніше ми писали про те, що один з російських банків "заморозив" рахунки фігуриста Петра Чернишова, чоловіка хворої на рак Анастасії Заворотнюк. Відзначається, що банк пішов на такі дії за вказівкою податкової служби Санкт-Петербурга, так як саме тут зареєстровані компанії артиста. В результаті, Чернишову недоступне проведення фінансових операцій.

Проблема з банками та податкової тягнеться вже кілька місяців. Нібито причиною стали сумнівні фінансові операції.

Нагадаємо, популярний російський співак приголомшив заявою про хвору на рак Заворотнюк.

Як повідомляла Politeka, хвору на рак Заворотнюк переслідують в Росії: рідні не стрималися і показали скандальні фото.

Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав усю правду.