Настя блиснула формами в мереживному боді, розшитим камінням, і здивувала досить відвертим виглядом

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блиснула формами в мереживному боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

У розділі Сторі артистка також показала кадри зі свого виступу, здивувавши жарким виглядом. Настя з радістю похвалилася фігурою під час підготовки до зйомок пісенного шоу. Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Також на своїй сторінці в розділі Сторі зірка показала себе в незвичайному і блискучому образі. Артистка опублікувала фото, на якому позує в чорному платті з глибоким декольте і об'ємними рукавами, виконаними з сітки. Доповнила свій образ Настя великої прозорої маскою в тон сукні, що закриває практично все обличчя. Також на її обличчі яскравий макіяж.

В такому образі зірка вирішила відвідати вечірки «Ніч химер» разом зі своїм чоловіком.

У цілому вбрання справив враження на багатьох, адже вона присвятила ідеальною фігурою в оригінальному сукня з прозорими вставками чорного кольору з відкритими плечима від бренду своєї кращої подруги, дизайнера Анни Завгородньої-Андрійчук.

Нагадаємо, Каменських показала, як розважається у Мексиці в сміливому вбранні.

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