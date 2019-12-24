Російська балерина Анастасія Волочкова славиться своєю епатажністю

Днями зірка опублікувала в Instagram фото з не менш епатажною особистістю - актором Микитою Джигурдою, пише Рoliteka.net. Публікація одразу викликала великий інтерес публіки. Зіркам тут же стали приписувати роман.

Варто відзначити, обидва перебували в цирку Едгара Запашного на шоу "Якби я була царицею". Для свого виходу Анастасія вибрала синій брючний костюм, який вигідно підкреслив її фігуру.

За день пост зібрав майже 9000 лайків.

"Оооо !!!! Пара !!! СЛІПА І КАРА )))))", "Шикарно виглядаєте Анастасія, в живу краще, ніж на екрані телевізора", "Два чоботи пара", "Блін,у них навіть вираз обличчя однаковий😂", "Настя,тільки не цей", "Підходить вам пара", "Красива пара👌", "Вони-Прекрасні!!!❤️", "Два д*била-це сила!)))", "Весілля зіграйте і собчак у свідки на торжество😂👏", "Так,пара зі скриньки,однакових з лиця😂", "Там вам обом і місце", - написали користувачі сети.

Однак піар-директор Волочкової Наталія Ракицька поспішила спростувати чутки про роман зірок. За її інформацією, обидва просто відвідали циркову прем'єру, не більше.

Раніше ми писали, що 22 грудня Волочкова опублікувала пост, на фото якого позувала в блискучому костюмі: жакеті і брюках. На голову і шию артистка наділа незвичайні аксесуари. Волочкова знаходилася біля новорічної локації.

"А Ви вже відчуваєте наступ свята?🐣 Я трохи незвичному для себе образі😊 Але намагаюсь урізноманітнювати передноворічну суєту радістю, позитивом, любов'ю❤️ і, звичайно моїми творчими проектами...", - написала Анастасія.

"Ну нарешті ура не в трусаххх ще б правда платформу не носила", "О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", "Вітас ,чи це ти?", "і я подумала, Вітаса сестричка 🤣", - написали користувачі мережі під публікацією.

Раніше повідомлялося, що деякий час тому Волочкова опублікувала фото, на якому зображені букети і фрукти.

Увагу коментаторів привернув почорнілий банан, який потрапив в кадр. Люди тут же почали обговорювати і висміювати це.

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