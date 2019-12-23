24-річна зірка "Жіночого кварталу" Лера Товстолес володіє хорошим почуттям гумору, пропонуючи шанувальникам посміятися разом з нею над невдалим фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчину засікли, коли вона стояла на сцені з колегою. На ній міні-сукня чорного кольору з блискітками і витончені босоніжки такого ж кольору. Погляду відкривається прекрасний вид на стрункі ніжки зірки. Однак, на обличчі артистки, на відміну від колеги, зовсім не промениста посмішка, а вираз утоми й невдоволення. Лера вирішила все-таки викласти фото і посміятися разом з усіма над виразом її обличчя.

"ПОКИ що РІК СВИНІ 🐽 Або як би ти підписав цю фотку ?)", - запитала Лера.

Коментуючі з бурхливою фантазією відразу ж почали пропонувати свої варіанти розвитку подій.

"Ну маам, ну досить мене знімати і про мене розповідати своїм подругам, що я незрозуміло де працюю."

«Ну, знову кличуть на корпоратив. Набридло!»

2. «Хоч сьогодні нас годувати будуть?! А то їсти хочеться жах!»

3. «Начебто я не блондинка, але знову десь трусики забула. Ось, де сьогодні, цікаво?!» 🔥🔥🔥

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Раніше ми повідомляли, Лера здивувала публіку поставши в дуже пікантному вигляді. Дівчина позує в півоберта до об'єктиву в відвертій сукні з відкритою спиною і без нижньої білизни. Повз таких спокусливих вигинів наврядчи хтось зміг би пройти. Фото зібрало безліч коментарів і "сердечок" за лічені години.

Також ми розповідали, нещодавно Товстолес вирішила з'явитися в образі поганого дівчиська. Вона поділилася фото в Instagram, на якому постала в світлій сукні з повітряною спідницею і чоботах-ботфортиах. Лера задерла спідницю по саме нац-най, кривлялася перед об'єктивом і піднімала руки догори склавши пальці в "рокерський жест".

"Кайф, який відчуваєш, зашнуровав чобітки до кінця 🔥 Ви кльова тут🌹", - коментує один з її прихильників в соцмережі.

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