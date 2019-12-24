Учасниця проекту "Супермодель по-українськи-2" нарешті дочекалася пропозиції руки і серця від свого бойфренда

Про зміни в особистому житті телеведуча і модель Вікторія Маремуха поділилася на сторінках соцмереж, пише Politeka

зокрема дівчина оприлюднила кільце і серію фотографій, зроблених з її коханим французом Луї.

Відомо, що обранець телеведучої бізнесмен і йому 34 роки. Пара познайомилася в Києві на вечірці спільного друга.

Судячи з зазначеної геолокаціі, заручини відбулися в центрі Парижа.

Звернемо увагу, що поспішили привітати пару такі провідні як Лілія Ребрик та Олександр Педан, фотограф Соня Плакидюк, актриса Анастасія Задорожна та учасниці проекту "Супермодель по-українськи".

А ведуча Леся Нікітюк, запитала у Маремухи, хто буде головною тамадою на весіллі:

«Увііііііі! вітаю!!! Хто веде весілля?, - написала Леся.

Інші фолловери також привітали молодих з такою важливою подією, а також захопилися обручкою Вікторії.

Також Леся показала не тільки незвичайний кадр в образі зі сміливим декольте, але і дійсно унікальні і яскраві кадри, зняті під час зйомок шоу "Ле-маршрутка". Під час шоу Никитюк показала унікальні місця України, які варто дізнатися і де варто побувати кожному жителю країни.

«Якщо мене запитають: "Що ти зробила для своєї країни?", я відповім: "Я показала! І я навіть не знаю, чи оцінить хтось мої старання і всієї нашої команди. Я знаю, що своє не люблять. Чомусь так склалося! Всі завжди хочуть закордонне. Напевно, це бажання залишилося ще з СРСР. "Мамо, привези жуйку закордонну, з переснимачкой, щоб на руку, турецький светр... і бананів!". Я банани спробувала років на 10! А тепер вони під Києвом ростуть. Так можливо пора полюбити своє?» – написала Никитюк під постом.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

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