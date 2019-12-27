Колишня солістка групи "Віа Гра", Альбіна Джанабаєва, опублікувала нове фото зі своїм чоловіком, Валерієм Меладзе

На чорно-білому знімку пара з'явилася в вечірніх вбраннях, пише Рoliteka.net. Альбіна вибрала сукню, яка підкреслила її вигини. Вона спустила наряд з плечей, щоб їх продемонструвати. Витончені босоніжки і стильні аксесуари доповнили образ.

Макіяж зірки - стрілки, які ідеально виділили красу очей Джанабаєвої.

Валерій Меладзе вибрав костюм: піджак, штани і сорочку. Його образ завершив метелик.

Пара позувала обнімаючись і посміхаючись в камеру.

"Чорно-біле кіно під назвою «Життя»❤️ 2019 рік прекрасний! Так, кожен прекрасний, неповторний! І вчора був чудовий вечір у @crocuscityhall на #РождествоГригорияЛепса", - написала Альбіна.

За годину пост екс-ВІА Гри зібрав понад 2500 лайків та коментарів.

"Ідеальні!!!!💘💘💘", "Ваааау😍🔥", "Альбін, Ви удвох як завжди шикарні!!! Та чудові! У Вас щось є таке, чим Ви один одного доповнюєте...", "Шикарні", "Дуже гідна пара!!!👍👍👍 З наступаючими святами!!! Щастя і любові !!!", "Шикарні !!!!", "Кращі ❤️", "Дуже красива пара! Я вас обожнюю...", "Моя улюблена пара", "Альбиночка ви просто пара супер. Дай Вам Боже Всього доброго", "покращала, прям така шикарна🔥👍", "Альбіна ви молодець👍👏🏻👏🏻👏🏻Красуня", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Джанабаєва з'явилася в яскравому блискучому платті з глибоким декольте.

Прикрашали зірку вишукані сережки, а також укладка "хвилями".

Легкий макіяж і промениста усмішка дозволили милуватися співачкою.

"Сенс Нового року — отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, яке воно є. ClaireMorgan", - написала Джанабаєва.

Нагадаємо, Джанабаєва і Меладзе постали перед публікою в класичних нарядах. Альбіна, правда, виглядала набагато ефектніше Валерія – жінка вийшла на сцену в чорному платті в глибоким декольте. Пара поцілувалася у всіх на очах.

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Як повідомляла Politeka, Джанабаєва посварила мережу новим фото з Меладзе: "Він вас не любить, плаче на концерті!"

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