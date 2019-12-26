Актриса і телеведуча Альона Водонаєва опинилася в епіцентрі скандалу з абортами

Артистку обурило, що в Самарській області РФ моз рекомендував приватним клінікам відмовитися від проведення абортів. З цього приводу вона написала великий пост на своїй сторінці в Инстраграме.

«На жаль, ми живемо в убогій і жадібною країні, і якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити знаннями і медициною, їжею та одягом себе і дитину, то просто не треба народжувати», - зазначила вона.

Водонаєва впевнена, що «у Росії народжують або багатії, або неосвічене бидло, в більшості своїй».

На її думку, перші дбають про те, щоб було кому витратити їх стан, а другі не розуміють, що турбота про дитину - це не тільки докупити пачку підгузників до звичного набору продуктів за акції.

«Я зневажаю сім'ї, які живуть в нищите і народжують по три-чотири дитини. Навіщо? На що їх виховувати? На зекономлені гроші від пільг для багатодітних сімей? Або чекати поки який - небудь мер не побачить сюжет про вашої важкої життя в регіональному ток-шоу, і не подарує вам квартиру в новобудові?», - різко висловилася телеведуча.

Водонаєва звернулася до своїх подписчицам, яких вважає головним «материнським фондом", із закликом не боятися робити аборти заради кар'єри, грошей та подорожей.

"Не треба народжувати рабів цій державі", - написала вона.

Слова артистки підняли справжню бурю в мережі. При цьому багато хто з нею погодилися, хоча інших такі висловлювання обурили.

«Я це давно зрозуміла, тому жодного», «Все правильно сказала», «Цей пост - найкраще, що я читала останнім часом! Амінь», «Просто немає слів!!!!! І мені вас Альона шкода! Ви дуже нещасна», «Маячня, виходить народжувати може тільки той, хто багатий, а все решта неосвічене бидло? Я помітила, часто, люди дозволяють собі висловлюватися в подібному ключі саме і є вихідцями з вищезазначених верств суспільства. Це виглядає дуже огидно!», «Народжують багатії або бидло🤔 А до якої категорії Альона ти ставишся?», - пишуть в коментарях до посту, який швидко розлетівся по мережі.

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