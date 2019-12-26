У мережі з'явилися нові брудні вкидання про актрису Анастасію Заворотнюк

Про це заявили на Instagram сторінці підтримки Анастасії Заворотнюк, автори посту не могли стримати свій гнів, про це повідомляє Politeka.net.

Був опублікований скрін заголовка статті одного з російських інтернет видань.

" Ми заздалегідь приносимо свої вибачення за різкість, але неможливо підібрати інші слова для подібного. Нешанований писака. Таким, як ви, не подають руки. З такими, як ви, соромно спілкуватися, працювати, навіть просто бути знайомим. Після таких, як ви, хочеться продезінфікувати приміщення. Шкода, що моральне каліцтво не лікується. І ось таке марна істота, не научившееся нічому, крім як нечленороздільно мукати з кущів, живе десь поруч з нами. Нехай у новому році воздасться по заслугах. І як у дитячому віршику про перехідну гикавку і Федота, нехай з об'єкта вашої пильної уваги все прийде до вас." - говоритися в тексті супроводжує скрін.

Проти горе-писак ополчилися і шанувальники Насті. Свій гнів вони висловили в коментарях: "Який жах... Як можна бути такою мерзотою? Бережи Господь Анастасію", " Ось саме. Таким ідіотам і треба по заслугах 😈😈😈Здоров'я Настусі і з Наступаючим Новим роком всю вашу родину🎅🎄🎅🙏🙏", " Я давно в шоці від цієї преси Дні ру. Як відкриваю гугл ,просто пройтися по новинам ,саме Дні Ру таке пишуть.І про Настю і про інших.Вже давно задалася питанням ,що це за видання і чому їм дозволяють таку гидоту публікувати.Чому ніхто їх не контролюють.Вони таку брехню распостроняют.Жах...Хоч би хто їх зупинив".

До написання подібних заголовків горі писак підштовхнуло архівне фото, ще здорової тоді, Анастасії:

Також ми повідомляли, що медики не дозволили актрисі покидати стіни медустанови через її важкий стан.

Лікарі не дозволили зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк залишати межі клініки, незважаючи на прохання близьких забрати її додому на новорічні свята.

"Лікарі залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки. Проте дечого все ж вдалося добитися — близькі зможуть відвідувати її в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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