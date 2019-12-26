Відомий український актор Сергій Гармаш повідомив глядачам "Современника", що артисти не вийдуть на поклін, так як пішла з життя художній керівник, режисер і актор Галина Волчек

Гармаш повідомив, що він не вірить у смерть. Артисти дуже вибачилися перед залом, але вийти не змогли. Адже померла Галина Волчек. Вона була художнім керівником. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Наш учитель. Наша мама. Наше серце. Серце цього будинку. Серце цього колективу. Давайте просто помовчимо хвилину. І зрозумійте нас, будь ласка..", - додав Гармаш. Про це повідомляє Politeka.

Російський актор Олег Басилашвілі також висловився про втрату Волчек:

"Вона була одним з творців театру "Современник" разом зі своїми товаришами, яких організував, згуртувала в одну групу Олег Миколайович Єфремов. Я був свідком того, як створювався цей театр, яку вніс новий струмінь у театральне життя "Сучасник" разом з Галею Волчек. Її відхід з нашого життя — це велика трагедія для всіх нас.", - сказав легендарний артист.

Він зазначив, що пішла з життя художник, актриса, керівник, педагог і вихователь багатьох акторів у театрі "Современник". Місце, що вона звільнила, довго не включена людиною подібного рівня.

Відреагував на смерть і відомий російський співак Микола Басков.

"Непоправна втрата в світі мистецтва !!! Пішла з життя Галина Волчек. Співчуваю рідним і близьким", - написав артист.

Повідомлялося, що російський гуморист Максим Галкін, чоловік співачки Алли Пугачової, повідомив про жахливе нещастя, яке "підкосило" їх з Примадонною.

Артист тужить за померлою актрисою і режисером Галиною Волчек. Галкін поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постали вони з Аллою Борисівною, Крістіна Орбакайте і, звичайно ж, Волчек.

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