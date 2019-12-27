Відома українська модель Леоніла Гузь, яка в 2018 році завоювала титул Міс Україна", поділилася фото в одній футболці

На фото Гузь позує біля дзеркала в футболці і чоботях вище коліна. Леоніла натягнула тканину так, щоб прикрити пікантне місце спереду. При цьому п'яту точку вдалося побачити завдяки дзеркало, яке і показало, що модель позує без білизни. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Голова забита вся тобою...", - написала Гузь під фото.

Фанати залишили кілька коментарів під фото:

"Здрастуйте Леоніла. Ви дуже красиві", "Вогонь", "Це бій", "Як це мило", "Шикарна".

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Новий студійний і, відповідно, професійний кадр вразив шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, ймовірно, дівчина повністю роздягнена і свою оголені груди вона прикрила волоссям, які спадають з плечей.

Також в кадрі видніється коліно манекенниці, видно, що вона в чорних колготках або панчохах. Образ доповнив «помірний» макіяж:

«Доброї ночі)», - підписала Леоніла Гузь фото. Фани у відповідь пишуть:

«Неймовірна красуня», «Вау, вогонь», «Гаряче».

Повідомлялося, що міс Україна-2018 Леоніла Гузь похвалилася кадром з пікантній фотосесії.

Переможниця конкурсу краси в 2018 році Леоніла Гузь поділилася фото з нової зйомки в досить відвертому образі.

Красуня продемонструвала шикарну фігуру в червоному спільному купальнику на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram.

«Зйомка відбулася! Тепер чекаємо на результат!» – підписала фото Леоніла.

На момент перемоги в конкурсі дівчині було всього 19 років. Красуня тримає себе в приголомшливій фізичній формі – червоний купальник відмінно наголосив всі достоїнства її фігури.

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