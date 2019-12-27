Відома українська та російська телеведуча Анфіса Чехова показала фото з відпочинку у Вільнюсі

На фото знаменитість лежить боком на ліжку в одній спідній білизні. Волосся у телеведучої розпущені, а на руці видніється гумка для волосся. Можна помітити значну груди під руками і відкриту п'яту точку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну, що ви всі, Париж, Париж... А чому б за романтикою не поїхати в Вільнюс? Особливо на різдво.", - підписала фото Чехова.

Фанати встигли залишити кілька коментарів на сторінці:

"Ласкаво просимо до нас в місто!" "Що ви всі Париж, Вільнюс... Простіше поїхати в Великий Новгород - наприклад. Там теж є готелі, кава і сири... І персонал говорить на чисто російською. Вид на озеро, чи на ліс.", "Як красиво і романтично написано! Захотілося в Вільнюс!", "Старе місто красивий! Обов'язково приїжджайте до нас влітку на море в Палангу або Ніду".

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Анфіса Чехова веде українську передачу "Давай одружимося" на каналі Інтер і українське телевізійне шоу "Як вийти заміж" на каналі СТБ. Крім того, вона веде телепередачі в Росії.

Крім того, вона знялася у ряді фільмів жанру комедії. Також Анфіса ретельно стежить за своєю фігурою. Не так давно відома телеведуча зайнялася просуванням авторського курсу схуднення. До всього іншого, телеведуча частенько тішить шанувальників новими знімками, які отримує безліч позитивних відгуків.

Повідомлялося, що розкішна Чехова влаштувала пікантну фотосесію в пустелі.

Чехова поділилася свіжими знімками в своєму мікроблозі в Instagram. Зірка знаходиться на фешенебельному курорті в Омані і частенько на заздрість шанувальників хвалиться фото з відпочинку в цій арабській країні. На цей раз Анфіса провела ніч в пустелі. Вона постала в легкім синьому плаття в білий горошок, довжиною до середини ікри. Також чудовий образ доповнили білі кросівки, сумочка синього кольору і прозорі окуляри з темними стеклами. На всіх кадрах зірка широко і щиро посміхається.

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