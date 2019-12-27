Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова попала в безглузду ситуацію прямо на сцені

Як повідомляє Politeka, кадрами вона поділилася в Instagram.

«Я так намагалася танцювати "Лебідь" Сен-Санс. А клоун прийшов і зіпсував моє Лебедине озеро. Я розсердилася…», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова танцює, після чого «розійшлася» і вирішила з'ясувати стосунки з клоуном. Це стало причиною різких коментарів у мережі.

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Я так старалась танцевать "Лебедь" Сен-Санс. А клоун пришёл и испортил мое Лебединое озеро😂😂😂 Я рассердилась...😂 Зеленоград. Аншлаг. Это был мой вам предновогодний подарок.😊🌲 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #зеленоград

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«Переаншлаг», «хто ще тут клоун, Настя?», «Настя,я сьогодні бачила партію у виконанні прими Великого театру Настя ти жалюгідна подоба балерини, ти кінь німецький позорище, не ганьби мистецтво», «ви танцювали у Великому театрі. Навіщо вам ця клоунада? Це все вас дешевить і не прикрашає, я не проти діточок, але не ваш рівень», - пишуть вони.

До цього балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла свої і свого коханого, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки.

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, і вона продовжує активно постити нові фото своїх досягнень, а також демонструвати різні частини тіла, підігріваючи бажання користувачів обговорити її скандальні витівки.

цього разу артистка похвалилася черговим відео зі свого танцювального залу. Під час ролика Волочкова показала, як розв'язує пуанти, а також продемонструвала мозолі після занять, чим немало і здивувала користувачів Instagram. 

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