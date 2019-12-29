Днями діти британського принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон Джордж і Шарлотта, вперше відвідали дорослий захід - різдвяну службу

Захід проходив в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі, пише Рoliteka.net. Фото королівської пари миттю облетіли мережу. (Щоб подивитися відео, доскорольте до кінця сторінки)

Після закінчення служби королівська сім'я зібралася на сходах храму, щоб проводити Єлизавету II.

Діти і дорослі хотіли помахати королеві, яка їздить на авто. Увагу публіки привернули манери дочки Кембриджів - Шарлотта зробила реверанс, коли Єлизавета вийшла з церкви. Справа в тому, що дівчинка помітила, як її мама зробила цей жест королеві і вирішила не відставати від Кейт.

Таким чином Шарлотта показала, що вона вже, хоч і маленька, але справжня принцеса.

Нагадаємо, на службі також був присутній принц Чарльз і сама королева Єлизавета, яка приїхала на автомобілі Bentley разом з дружиною Чарльза — герцогинею Корнуольською, Каміллою.

Чоловік королеви принц Філіп, герцог Единбурзький, два роки поспіль не приєднався до сімейства і залишився в Сандрингемському палаці. Відомо, що він тільки нещодавно виписався з лікарні.

Також на заході не було принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Обидва разом із сином поїхали зустрічати Різдво в Канаду з матір'ю Меган.

Раніше ми писали, що рерцогиня Кембриджська є еталоном жінки практично у всьому світі. Є кілька секретів привабливості Міддлтон.

По-перше, у Кейт завжди чисте волосся, натуральний колір і підстрижені кінчики.

По-друге, Кейт завжди вибирає плаття А-силуету, які підкреслюють її фігуру і виглядають дуже жіночно.

І ще один секрет привабливості - ввічливість. Кейт не підвищує голос і ніколи не лається.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають серйозну кризу у відносинах.

За даними деяких джерел, у відносинах подружжя намітився серйозний розлад. Подейкують, що справа може навіть дійти до розлучення. Прихильники королівської сім'ї помічають все більше підтверджень повідомленнями про сварки пари.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон і принц Вільям догодили в пікантний конфуз: "Боже, навіть секунда не пройшла...".

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