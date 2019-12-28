Всі в передчутті, що буде "після"

22-річна дружина телеведучого Дмитра Комарова, "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко показала, чим вона зачепила зіркового чоловіка

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в топі і лосинах гірчичного кольору. Судячи з підпису, дівчина позувала в одному з фітнес-центрів Києва. В кадрі Саша стоїть, спершись на скляну перегородку, і дивиться з посмішкою в бік. При цьому неможливо відвести погляд від її підтягнутого животика і струнких ніжок.

Красуня, судячи з усього, переживає з приводу своєї фігури і майбутнього Нового року з традиційною "обжираловкою" - звичайно ж, жартуючи, вона захотіла сфотографуватися "ДО", щоб пам'ятати, якою прекрасною була раніше.

"28.12.2019. Фото. До. Олів'є))"

Коментуючі кинулися втішати Кучеренко, розсипаючись в компліментах:

"Чекаємо фото після))"

"Ви чудово виглядаєте! І я не думаю, що щось у Вас зміниться після тарілочки олів'є)"

"Красотулечка💪💋"

Раніше ми повідомляли, Олександра викликала фурор в мережі чарівним образом. Дівчина постала у вбранні "а-ля 20-ті" з оригінальним головним убором. Плаття, макіяж, фужери з шампанським: все це злилося в єдину нитку розкішного фото.

Також ми писали, Кучеренко поділилася кадрами в "сторіз". На одному з них на дівчині незвичайний капелюшок з вуаллю, а також сексапільне чорне плаття. А на іншому блискучі штани-кльош червоного кольору і блуза кремового відтінку.

Нагадаємо, дружина ведучого Олександра також зізналася, що обожнює спонтанні поїздки і повністю довіряє чоловікові в організації відпочинку.

«Ми ніколи не сумуємо і завжди активно проводимо час разом. Тому я навіть не сумнівалася в тому, як ми будемо святкувати день народження Діми — Звичайно, в подорож! Ми прийняли рішення за 10 хвилин і Відразу купили квитки. Обожнюю стиль спонтанних поїздок! Коли можна сміливо довіритися авантюризму Діми і відправитися назустріч несподіваному пригоди. Любов один до одного і до подорожей Робить нашу спільну життя яскраве та повну незабутніх емоцій», — зізналася Олександра.

Нагадаємо, що дружина Комарова полоскотав нерви зухвалим вбранням: гаряче передноворічне фото

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова показала фігуру в яскравому вбранні: «Лялечка»

Також Politeka писала, що Дмитро Комаров пропав в експедиції