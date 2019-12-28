Епатажна артистка і модель Даша Астаф'єва в черговий раз приємно здивувала фанатів новими знімками

Як пише Рoliteka.net, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів, зроблених, як під час фотосесій, так і в повсякденному житті.

Чергові знімки саме такі. Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала, як вибирає і купує новорічні подарунки своїм близьким.

Астаф'єва позує в стильному пальто чорного кольору і чоботях на невеликому каблуці. Варто також відзначити, що знаменитість злегка нафарбована, лише підкресливши свою природну красу.

«Для самих улюблених людей, подарунки у просторі чарівництва», - йдеться у підписі.

Шанувальники прийшли в захват, про що свідчать численні лайки і сердечка.

Раніше ми повідомляли, що принади Астаф'євої ледь не вивалилися з глибокого декольте.

Астаф'єва звикла роздягатися на камеру і кружляти голову шанувальникам. Її фотосети приносять фанам артистки справжнє естетичне задоволення, адже зірка вміє триматися кадрі незалежно від того, чи є на ній щось з одягу, чи ні.

Кожен такий знімок отримує безліч коментарів користувачів мережі. Вони захоплюються її фігурою і обличчям.

На цей раз на її сторінці в Instagram-Stories з'явився знімок, на якому співачка показала принади своєї ідеальної фігури.

Також Даша представила серію фото, на якому позувала в незвичайному вбранні серед гір Ісландії. При цьому вона зазначила, що її нові фото було її давньою мрією, вона давно хотіла побувати там.

«В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера. Ще довго буде снитися... #такаяисландия», – Даша пише під новим постом.

Шанувальники не утрималися від коментарів:

«Так, багато чого залежить від режисера, але ти муза, яка робить кадр шедевром. Дуже гарні фото!», «Результат в кадрі, а робота 😲😟😨 ЗА.. .Даша ти 🌟🌟🌟🌟🌟», «Шматочок мінералу цього, будь ласка-пожалуцста-будь ласка!», «Мурашки по шкірі від цих видів і усвідомлення того, яка ви самовіддана 🔥❤️», «Повелителька чорної скелі!», «Неймовірні!🔥».

Нагадаємо, Астаф'єва безсоромно спустила сукню, спокусивши видом

А ще Politeka писала, що зухвала Астаф'єва шокувала чарівним чином

Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва спустила плаття і похвалилася розкішними формами без білизни