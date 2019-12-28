Співачка буває дуже різною

Українська співачка Джамала вийшла у світ в чудовому вбранні

Кадрами фотосесії, зробленої за лаштунками шоу на одному з українських каналів, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net

Для заходу Джамала вибрала довгу білосніжну сукню з пір'ям.

«Я вже тут! Сьогодні відбудеться фінал @xfactorstb, За лаштунками хвилювання, новорічні декорації говорять про те, що нас чекає святковий прямий ефір 🎉🎉🎉», - підписала знімок артистка.

Шанувальники прийшли в невимовний захват від розкішного образу співачки. Про це вони повідомили в коментарях під фото, зазначивши, що Джамала виглядає шикарно.

«Шикарне плаття😍», «"Чудове плаття !!", "Ух ти! Джамала, яка ви красуня? !!!!!!", - пишуть в мережі.

Раніше ми писали про те, що популярна українська виконавиця Джамала вирішила поділитися знімком до своєї популярності.

«Взяла участь у спецпроекті «Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ. Наряди на новорічні свята мені підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравих нарядів і аксесуарів у мене була завжди», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що Джамала опублікувала один дитячий знімок, на якому вона з короткою зачіскою, і один, будучи вже популярною. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Боже, яка лялечка», «практично не змінилася», «так мило», «Джа тільки трішки підросла», «дуже мило», «боже якась дівчинка класна», - пишуть вони.

До цього Джамала вирішила продемонструвати свій недорогий спосіб у несподіваному місці.

Чарівна артистка з'явилася в яскравому вбранні - у відвертому топі з глибоким декольте, рожевої міні-спідниці і ботфортах, зверху зірка накинула дуту куртку. Образ завершив високий довгий хвіст і макіяж зі стрілками на очах і блискучими губами.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».