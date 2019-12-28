Українська співачка Джамала вийшла у світ в чудовому вбранні
Кадрами фотосесії, зробленої за лаштунками шоу на одному з українських каналів, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net
Для заходу Джамала вибрала довгу білосніжну сукню з пір'ям.
«Я вже тут! Сьогодні відбудеться фінал @xfactorstb, За лаштунками хвилювання, новорічні декорації говорять про те, що нас чекає святковий прямий ефір 🎉🎉🎉», - підписала знімок артистка.
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Шанувальники прийшли в невимовний захват від розкішного образу співачки. Про це вони повідомили в коментарях під фото, зазначивши, що Джамала виглядає шикарно.
«Шикарне плаття😍», «"Чудове плаття !!", "Ух ти! Джамала, яка ви красуня? !!!!!!", - пишуть в мережі.
Раніше ми писали про те, що популярна українська виконавиця Джамала вирішила поділитися знімком до своєї популярності.
«Взяла участь у спецпроекті «Перезняти Новий рік» і повторила свій дитячий образ. Наряди на новорічні свята мені підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравих нарядів і аксесуарів у мене була завжди», - йдеться у підписі.
Звернемо увагу, що Джамала опублікувала один дитячий знімок, на якому вона з короткою зачіскою, і один, будучи вже популярною. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Боже, яка лялечка», «практично не змінилася», «так мило», «Джа тільки трішки підросла», «дуже мило», «боже якась дівчинка класна», - пишуть вони.
До цього Джамала вирішила продемонструвати свій недорогий спосіб у несподіваному місці.
Чарівна артистка з'явилася в яскравому вбранні - у відвертому топі з глибоким декольте, рожевої міні-спідниці і ботфортах, зверху зірка накинула дуту куртку. Образ завершив високий довгий хвіст і макіяж зі стрілками на очах і блискучими губами.
Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».
Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».