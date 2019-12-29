52-річний російський співак, Філіп Кіркоров відверто зізнався про свій нинішній стан і про те, що його спонукало

В ефірі шоу "Привіт, Андрій!" з Андрієм Малаховим Кіркоров здивував своїм зовнішнім виглядом: артист помітно схуд і навіть здавався виснаженим. Він вирішив розповісти публіці правду, нічого не приховуючи. За словами Кіркорова, за останні півроку йому вдалося скинути 24 кілограми. Артист старанно працює над своїм тілом у спортзалах, включаючи здорове харчування.

Філіп зазначив, що бажання перетворитися у нього з'явилося в Ізраїлі на торішньому пісенному конкурсі "Євробачення".

"Все почалося в Ізраїлі на "Євробаченні", коли Сергій Лазарєв виступав. Там же Ізраїль, там неможливо так жити і я прийняв рішення почати жити по-новому. Я не думав, що я так втягнусь, але це дійсно затягує", - зізнався співак.

Більш того, він розповів, що йому є з кого брати приклад.

"Я беру приклад з мого кумира, ідола дитинства – Валерія Леонтьєва. Його зовнішній вигляд, форма спортивна, ідеал, який здавався мені недосяжним. Але я повільно, але вірно прагну до вашої приголомшливій формі", – поділився Кіркоров.

Додамо, співак повідомив, які вправи він робить, щоб добитися таких "крутих" результатів. Зокрема, він виконує як силові, так і вправи для зміцнення серця і судин. З таким успіхом, як зазначив Малахов, співак скоро стане таким же підтягнутим, як у молодості.

Раніше ми писали, Філіп Бедросович дав жару на святі "Різдво з Григорієм Лепсом". Він поділився кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Сміливі вбрання, сценографія, яскрава підтанцьовка: коментуючі прийшли в повний захват від невгамовної енергії зірки.

"Чекаємо. Таких артистів можна дивитися нескінченно", " Look бомбічний👍💣", " Скільки я вас знаю і не перестаю захоплюватися піснями у вашому прекрасному виконанні...", " ❤️❤️❤️Дуже чекаю Новорічних концертів! Філіп улюблений!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Які шикарні фотографії!☀️🎆😍🔥", - писали шанувальники в соцмережі.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.