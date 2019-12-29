56-річний російський актор Сергій Жигунов, колега по знімальному майданчику "Моєї прекрасної няні" і колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк, розповів дивовижну історію

Як передає Politeka.net, Жигунов присвятив пост в мікроблозі в Instagram своєму другові акторові Михайлу Боярському, який днями відзначив 70-річчя. Жигунов розповів про те, як у молодості вони з "Д'Артаньяном" любили змагатися, і зараз Боярський любить хвастатися, що він "переміг цуценя".

За словами Жигунова, коли вони познайомилися, Боярському було 37 років, і він був "людиною-подвигом".

"Ми відразу почали з'ясовувати, хто з нас сильніший. Ми боролися, бігали стометрівку по нічній вулиці, змагалися з армрестлінгу, намагалися отбоксирувати один одному обличчя. Міша зараз любить відписувати цю історію словами «а чули, як я цього цуценя метелив в Твері». Але щоб довести мені, що він все-таки крутіше, Михайло Сергійович стрибнув з одного балкона на інший (див. фото)", - поділився Жигунов.

Актор привітав Боярського з ювілеєм:

"У зв'язку з тим, що Михайлові виповнилося 70 років, я офіційно заявляю, що я зовсім не проти того, що він усім розповідає, що та бойова нічия закінчилася на його користь, і він метелив мене як цуценя. Тому що

а) я дуже його люблю

б) старість треба поважати 🤣

в) він у нас такий один

А в готелі цьому я все-таки оселився. Цієї весни, коли був проїздом в Твері. Тоді і був зроблений цей знімок"

Раніше ми повідомляли, з'явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк пішла від Жигунова, бо той її бив. Про це в одному з інтерв'ю обмовилася подруга Заворотнюк режисер Наталя Бондарчук. За її словами, період розриву відносин Насті з Сергієм був дуже болісним, адже нібито він її ображав.

Подібні заяви Жигунов різко обірвав. Він побажав колегам зупинитися, в іншому випадку вони можуть опинитися «в ганебному ряді медійних фріків».

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

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