Відома українська телеведуча Алла Мазур показала шанувальникам свою ялинку

Зірка, яка зараз мужньо веде боротьбу з важкою хворобою, не залишилася в стороні від новорічних свят і разом з сином прикрасила розкішну ялинку.

Фотографією своєї красуні вона похвалилася в Instagram, передає Politeka.

За словами Мазур, про ялинку під стелю вона мріяла з дитинства. Мрія здійснилася після покупки штучного дерева, яке мужньо витримує весь цикл новорічних свят.

Наряджаючи ялинку, ведуча з сином Тьомою не змогли обійти стороною аномально теплу зиму.

«Цього разу одягнули точно по погоді. Хоча до метеликів ще не дійшло - зате парасольки точно в тему», – пожартувала Мазур.

Більше того, додала вона, тематика ялинки вийшла абсолютно «котячо-френдлі».

«Тобто навіть якщо ваш пухнастик атакує новорічне дерево, і вся ця краса з нього попадає - нічого не розіб'ється! кажу чесно, ця обставина надихнула мене найбільше. Тому що після кількох марних спроб домовитися з нашим Мусіком я здалася і накупила для ялинки що простіше: лише б не билося. Й ось тепер – така краса)) Тішуся, бо самій дуже подобається», – наголосила вона.

«Дуже гарна і стильна ялинка у вас вийшла!!! Щасливого вам Нового Року, Аллочко!!! Одужуйте!! Ми вас дуже любимо!!!», «Дуже красива ялинка зі смаком прикрашена, браво, я теж мріяла про ялинку і в цьому році здійснилася мрія, поки що купили живу, але мрію про штучну ялинку, Вам здоров'я, любові, краси і нехай збуваються найзаповітніші мрії», – пишуть у коментарях люди.

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