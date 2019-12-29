Відома співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, поділилася новим фотосетом

На першому фото Міша в мороці схрестила над головою. Для знімка вона вибрала чорний костюм. На другому фото Романова вже в блискучому плаття позує біля дзеркала. На третьому знімку Романова вся в зеленому в чорній сукні з глибоким декольте. Фото вийшли цікавими та різноманітними, повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Бомбическая красуня", "Шикарна", "Прекрасний образ", "Незвичайна", "Дуже красива", "Шикарні фото,образ просто вогонь".

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Екс-учасниця ВІА Гра Міша Романова показала відверті фото.

На нових професійних знімках артистка з'явилася в образі видатної актриси і знакової постаті свого часу.

Дівчина з'явилася на фото в образі легендарної Марлен Дітріх. Блондинка зважилася перевтілитися в діву 20-х років минулого століття. Так на знімках Міша красується в сміливих нарядах - глибокому горизонтальному декольте плаття-корсет, а також усіляких шовках і прозорих текстурах тканин.

Зрозуміло, без сигаретки у "Марлен" не обійшлося, так і кілька гордовито вираз обличчя відомої артистки Міша Романова програла на чорно-білих фото чудово.

Повідомлялося, що колишня солістка популярної групи "ВІА Гра" Міша Романова засвітила розкішні форми в наряді без білизни.

На ньому співачка позує у чорних штанях офіційного стилю і латексному вбранні, який ефектно підкреслює її пишні форми. При цьому видно, що Романова позує без білизни.

Уточнимо, що виконавиця пропонує шанувальникам провести з нею новорічну ніч. Однак відповісти на пропозицію люди не змогли, оскільки знімок Романова опублікувала в Stories.

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