Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели" показала фото з зоряного коридору

На знімку Смеюха в червоному міні-сукню. Вікторія підняла одну ногу, що фото додало особливої пікантності. На ньому можна добре розглянути п'яту точку співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Супер", "Ой, яка красуня. З наступаючим, жіночого щастя", "Ух, яка яскрава зірочка", "Міняйтеся, Віка, не заборонено", "Шикарна красуня", "Чарівна".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні.

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів.

Група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час спекотного відпочинку на узбережжя.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час фотосесії для дорослих, організованої спеціально для чоловічого журналу.

Повідомлялося, що співачка з "Неангелів" порадувала шанувальників яскравим кадром.

Так на новому опублікованому фото артистка красується в чорній класиці, широко посміхається і всіляко демонструє отримане задоволення від свого виступу.

Дівчина вийшла на сцену у сукні з декорованою середньою зоною - прозора сіточка покрила підтягнутий живіт виконавиці. Яскравою брюнетці дуже до лиця червона помада на устах, вона, як втім і завжди, показово посміхається на камеру, тримаючи в руках мікрофон.

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