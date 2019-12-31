Дочка принца Ендрю, британської королеви Єлизавети II, Беатріс Йоркська, зараз переживає непрості часи
Справа в тому, що батько дівчини потрапив у секс-скандал, пов'язаний із покійним Джеффрі Епштейном. Беатріс готується до весілля, але все виявилося затьмарене.
Тому королева Єлизавета дозволила внучці побувати в Сандрінгемі зі своїм нареченим, мільйонером Едоардо Мапелли Моцці з Італії.
Однак тим самим королева порушила протокол адже неодружені пари ніколи не допускалися до цього торжества, пише Cosmo.
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Таким чином, королева зробила виключення, якого навіть не дозволяла для Кейт Міддлтон. Остання до весілля не допускалася на сімейні свята.
Проте королева робила виключення і заради Меган Маркл, яка до весілля з принцом Гаррі святкувала з королівською родиною.
На даний момент відомо, що весілля принцеси Беатріс через секс-скандал буде скромніше, ніж у Кейт і Меган. Дівчина відмовилася від вечірки на честь заручин.
Нагадаємо, в своєму зверненні до громадян 25 грудня, Єлизавета II назвала рік, що минає, "складним" і торкнулася проблемних для її сім'ї тем, при цьому висловивши надію.
«Шлях, звичайно, не завжди гладкий, а іноді і цей рік міг здатися досить складних, але маленькі кроки можуть змінити світ», - сказала королева.
Користувачі мережі припустили, що ці слова є відсиланням до безлічі скандалів, які переслідували королівську сім'ю в 2019 році, починаючи від зв'язку принца Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і закінчуючи ворожнечею Меган Маркл і принца Гаррі з британськими таблоїдами.
Раніше повідомлялося, що з сином королеви Єлизавети II, принцом Чарльзом, стався кофуз на очах у всіх.
71-річний спадкоємець престолу під час урочистої церемонії супроводжував 93-річну королеву.
Обидва сиділи на своїх тронах, і в момент промови Єлизавети, Чарльз раптово відключився. Приховати не вдалося - це помітили фанати королівської сім'ї і поширили кадри по мережі.
Нагадаємо також, що колишній кухар Єлизавети розкрив деталі щорічного святкової вечері королівської сім'ї.
На святковому столі точно були індичка і запечена картоплю.
Нагадаємо, катастрофа в сім'ї Єлизавети ІІ: принц Чарльз вирішив «прибрати» рідного брата, деталі скандалу
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