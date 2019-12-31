Дочка принца Ендрю, британської королеви Єлизавети II, Беатріс Йоркська, зараз переживає непрості часи

Справа в тому, що батько дівчини потрапив у секс-скандал, пов'язаний із покійним Джеффрі Епштейном. Беатріс готується до весілля, але все виявилося затьмарене.

Тому королева Єлизавета дозволила внучці побувати в Сандрінгемі зі своїм нареченим, мільйонером Едоардо Мапелли Моцці з Італії.

Однак тим самим королева порушила протокол адже неодружені пари ніколи не допускалися до цього торжества, пише Cosmo.

Таким чином, королева зробила виключення, якого навіть не дозволяла для Кейт Міддлтон. Остання до весілля не допускалася на сімейні свята.

Проте королева робила виключення і заради Меган Маркл, яка до весілля з принцом Гаррі святкувала з королівською родиною.

На даний момент відомо, що весілля принцеси Беатріс через секс-скандал буде скромніше, ніж у Кейт і Меган. Дівчина відмовилася від вечірки на честь заручин.

Нагадаємо, в своєму зверненні до громадян 25 грудня, Єлизавета II назвала рік, що минає, "складним" і торкнулася проблемних для її сім'ї тем, при цьому висловивши надію.

«Шлях, звичайно, не завжди гладкий, а іноді і цей рік міг здатися досить складних, але маленькі кроки можуть змінити світ», - сказала королева.

Користувачі мережі припустили, що ці слова є відсиланням до безлічі скандалів, які переслідували королівську сім'ю в 2019 році, починаючи від зв'язку принца Ендрю з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і закінчуючи ворожнечею Меган Маркл і принца Гаррі з британськими таблоїдами.

Раніше повідомлялося, що з сином королеви Єлизавети II, принцом Чарльзом, стався кофуз на очах у всіх.

71-річний спадкоємець престолу під час урочистої церемонії супроводжував 93-річну королеву.

Обидва сиділи на своїх тронах, і в момент промови Єлизавети, Чарльз раптово відключився. Приховати не вдалося - це помітили фанати королівської сім'ї і поширили кадри по мережі.

Нагадаємо також, що колишній кухар Єлизавети розкрив деталі щорічного святкової вечері королівської сім'ї.

На святковому столі точно були індичка і запечена картоплю.

Нагадаємо, катастрофа в сім'ї Єлизавети ІІ: принц Чарльз вирішив «прибрати» рідного брата, деталі скандалу

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