Микола Басков має намір викупити квартиру у Філіпа Кіркорова

Натуральний блондин хотів через підставних осіб придбати нерухомість короля російської естради, пише "Экспресс газета" .

Як відомо, Таганський районний суд Москви ухвалив виставити квартиру Філіпа Кіркорова на торги за позовом латвійського банку ABLV Bank, якому співак заборгував 779 тисяч євро.

Під час зйомок новорічного концерту "Пісня року" журналісти помітили, що Басков говорив по телефону про купівлю квартири.

"Знайди яку-небудь фірму, щоб мої вуха не стирчали. Нехай вони зіб'ють ціну і викуплять його халупу. Зроблю ремонтик і запрошу Пилипко на новосілля в його ж колишню квартиру. Цей лох голос від злості втратить", – наводять ЗМІ слова Баскова.

Зазначимо, сам Філіп Кіркоров підтвердив інформацію про свій обов'язок банку. Однак, за його словами, ситуація дріб'язкова.

"Так у мене один костюм коштує 90 тисяч євро! Продам десяток речей з гардеробу і борг латвійському банку погашено", – заявив співак.

Нагадаємо, раніше 52-річний російський співак Філіп Кіркоров відверто зізнався про свій нинішній стан і про те, що його спонукало.

Кіркоров здивував своїм зовнішнім виглядом: артист помітно схуд і навіть здавався виснаженим. За словами Кіркорова, за останні півроку йому вдалося скинути 24 кілограми. Артист старанно працює над своїм тілом у спортзалах, включаючи здорове харчування.

Філіп зазначив, що бажання перетворитися у нього з'явилося в Ізраїлі на торішньому пісенному конкурсі "Євробачення".

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.