Солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха не тільки порадувала шанувальників яскравим фото, але і повідомила, чого хоче в новому році

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила знімок, зроблений за лаштунками шоу «Х-фактор». Співачка позує в чудовому вбранні, що підкреслює її струнку фігуру і довгі ноги. Але родзинкою фото, крім схудлоъ фігури став грайливий взгляз красуні.

В підпису зірка повідомила шанувальникам, що хоче змін.

«Хочу значних змін!💖», - написала Смеюха.

Фолловери прийшли в невимовний захват від спокусливого образу співачки. Про це вони поспішили повідомити в коментарях під фото, зазначивши, що Віка виглядає шикарно. А також побажали їй, щоб її бажання як можна швидше збулося.

«2020 Рік обов'язково принесе зміни!👌», «💗 Будуть зміни, обов'язково будуть!!!! Ти достойна найкращих і світлих змін!!!», «Все буде! І тільки на краще! Віка - Ви красуня!», «Цей рік говорять особливий. Загадай бажання і воно обов'язково збудеться 😘», «Раз хочеться, то обов'язково станеться 😉 карколомна», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні.

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів.

Група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів. Цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час спекотного відпочинку на узбережжя.

Так, Вікторія блиснула схудлою фігурою під час фотосесії для дорослих, організованої спеціально для чоловічого журналу.

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