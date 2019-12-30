Філіп Кіркоров став об'єктом критики в мережі, після того як вирішив взяти участь у популярному російському шоу

Як пише Politeka.net, відомий російський виконавець Філіп Кіркоров став учасником шоу "Модний вирок" на одному з телеканалів.

Про це сам артист повідомив на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що його повністю перетворять.

Крім того, підтримати Кіркорова прийшли його родичі.

"Моя сім'я – мій фешен-мотиватор", – написав Філіп Кіркоров.

Однак багатьом користувачам соцмереж це не сподобалося. Вони критично поставилися до новини, зазначивши, що артиста і так занадто багато на ТБ. Подія викликала бурхливе обговорення в мережі.

"Сором", "Переодягніть цього клоуна", "Пилип, Вас дуже багато! Звільніть місце іншим!", "Як матрьошка або піднос жостовский наляпан. І дітей так само одягає", – пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, російський співак Філіп Кіркоров зганьбився під час виступу в Сочі на фестивалі «Нова хвиля».

Справа в тому, що артист забув піднести до губ мікрофон під час виконання однієї зі своїх пісень.

На кадрах Кіркоров в білому костюмі і капелюсі стоїть на сцені, позаду нього працює підтанцьовка. Потім співак починає йти, розкривши руки перед публікою. У цей час у пісні почалися слова, але артист упустив момент і підніс мікрофон до губ на півслові.

У мережі бурхливо обговорюють оконфузившегося артиста.

«Які тільки дебіли ходять на його концерти? Невже не шкода своїх грошей? Щоб ходити слухати фанерщика»,»Халтурник, злодій і хабалка!!! Ось три критерії Кіркорова!!!», «Біомаса ходить на НЬОГО ПОДИВИТИСЯ???», «Це фонограма не потрапила під нього.))», «І одягнувся так, ніби на пасіку зібрався мед з вулика качати», «Бо н*х співати під фанеру… Зірки мля», «кіркоров вбрався в пасічника… так чому бджоли гинуть…», «Ну ось! І чого було істерити і матюкатися «поки репетирувати не закінчу»! А що репетирувати? Як під фонограму встигнути?», «Ахах нихр*він підірвався», — написали користувачі Youtube.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.