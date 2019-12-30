Українська співачка Віра Брежнєва не соромиться показувати себе в різних образах, в тому числі і без макіяжу
Як повідомляє Рoliteka.net, відома співачка Віра Брежнєва активно веде свій блог в Instagram, де намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. При цьому знаменитість не боїться показати себе справжню.
Останній знімок Брежнєвої саме такий. Співачка позує у природному вигляді – на обличчі мінімум макіяжу, а волосся просто розпущене, без будь-яких укладок.
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У підписі до фото артистка підвела підсумки 2019 року, зазначивши, що цей рік був для неї дуже вдалим.
«Очманілий і продуктивний рік був у мене! 💛 По всіх фронтах !) підсумки лінь писати так і я просто насолоджуюся його результатами ! Нехай 2020й буде ще краще! Ось що я бажаю собі разом з міцним здоров'ям!) Чого ви собі бажаєте найбільше?», - попісяла знімок Віра Брежнєва.
Фанати почали миттєво коментувати побачене:
"Віри ви прекрасні!", "Без фарби ти теж гарна", "Чарівна дівчина", - захоплюються в коментарях.
Також Віра показала себе в ніжному образі – з легким макіяжем на обличчі і з безліччю прикрас з камінням і перлами. Волосся зірки розпущені, а сама вона позує лежачи на підлозі під час спеціальної фотосесії.
«Судячи з гороскопом на 2020 рік Водолії проведуть його в розкішних діамантах!! Значить буду сяяти - чого і вам бажаю 💎💎💎», – наголосила Віра, написавши посилання на товари, які рекламує.
Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.
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