Відома українська співачка Світлана Лобода показала яскраві фото на коні

На фото Лобода в короткій міні-спідниці вмостилася на коні і робить вигляд, що заснула. Також на співачці був блискучий верх. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Лобода вже сидить на коні і дивиться назад. Знімки вийшли яскравими і цікавими.

"Сьогодні я закінчила всі справи на 2019!!!!! Буду спати як немовля .... щаслива. А ви задоволені собою?" - написала під одним із фото Лобода.

Фанати встигли залишити багато коментарів під світлинами:

"Цілком! Приємного відпочинку.", "Відпочивайте Леді;) Вам гарного сну! З Наступаючим Новим роком! Будьте Здорові і щасливі;)", "Напевно не зручно на поні спати", "Красиво, як ніби картина!!!", "Ідеально підходите один одному".

Раніше ми повідомляли, що Лобода осідлала коня і блиснула ідеальним тілом, кадри злили в мережу.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця розмістила відео, де позує верхи на білому коні в досить відвертому блискучому вбранні, а потім і зовсім голою.

«Мій подарунок Вам до НОВОГО РОКУ!!! MOOD VIDEO на пісню Світу мало❤️ чудеса збуваються😇», - написала артистка.

Шанувальники прийшли в захват від подарунка, про що вони поспішили повідомити відео хвалебних коментарів, сердечок і численних лайків.

Повідомлялося, що Лобода блиснула в гримерці формами в чорному білизна.

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

цього разу співачка показала в розділі Сторі себе в спортивному луці - тонких чорних лосинах і такого ж кольору міні-топі на резинці. Як відомо, артистка незважаючи на щільний графік, активно займається собою і не забуває про своїх тренуваннях.

Нагадаємо, Лобода залишилася без білизни заради незвичайній фотосесії з жеребцем

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Також Politeka повідомляла, що Лобода ледь втримала апетитні форми в чорному корсеті



