Критика на адресу примадонни Алли Пугачової абсолютно необґрунтованою

Таку думку озвучив концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров, передає КП.

Лавров вирішив відреагувати на скандальну заяву критика Сергія Сосєдова, який стверджує, що Аллі Пугачовій нібито пора йти з сцени.

Концертний директор Софії Ротару нагадав, що в цивілізованих країнах людей, які створювали музичну історію, люблять і шанують.

І в якості прикладу він розповів про Енніо Морріконе, якому виповнився 91 рік.

"Я був на його концерті. Він теж насилу ходить, але про це навіть не думаєш, коли на сцені настільки геніальна особистість. І коли бачиш Аллу Пугачову, розумієш, що вона зробила музичну культуру нашої країни. На її піснях виросли цілі покоління. Її піснями лікувалися, її піснями жили, закохувалися. І Ротару така ж безумовна суперзірка, яка завжди збирала стадіони. І заборонити цим великим жінкам співати, це те ж саме, що винести Леніна з Мавзолею", – озвучив свою точку зору Сергій Лавров.

Концертний директор також нагадав Сергію Сосєдову про те, що Софія Ротару та Алла Пугачова - символи цілої епохи, чиї пісні люблять різні покоління людей.

Раніше ми повідомляли про те, що критик Сергій Сосєдов оскандалився через слова про Аллу Пугачову. Експерт відомий своєю любов'ю до творчості Алли Пугачової. Але на цей раз він заявив, що співачці і зовсім не треба було виступати на останніх концертах в 2019 році.

"Пугачова вже ледве дихає. Дуже сумне видовище, коли вона на сцені. Ми бачимо неміч. Це неможливо дивитися. Бачу ефіри, трейлери. Вона ледве стоїть на кадрах. Артист не має права виходити до глядача немічним. Потрібно повагу до професії", – зазначив Сосєдов.

Продюсер Йосип Пригожин вирішив заступитися за примадонну, якій дісталося від музичного критика Сергія Сосєдова. Він упевнений, що співаків немає віку, а слова музичного критика Сергія Сосєдова про недоречності літніх концертів російських зірок його взагалі приголомшили.

"Артист — людина вільна, завжди був, є і залишається. Артист може померти на сцені, це його право. Ніхто не вправі заборонити виступати Пугачової, ні кому-небудь іншому", – впевнено заявив продюсер і додав, що зірки мають право самі вирішувати, коли їм потрібно завершувати музичну кар'єру.

Він також заявив, що не може зрозуміти тих людей, які намагаються знецінити справжніх зірок.

Нагадаємо, що Пугачова забула про вік і одягла розпусне міні, модельєр не витримав.

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