Потап і Настя Каменських в шоу «Голос країни» тепер будуть працювати разом

У новорічну ніч стало відомо, що NK приєдналася до тренерському складу головного вокального шоу України. Пара буде сидіти разом у подвійному кріслі, пише Сosmopolitan.

Настя Каменських до команди тренерів «Голосу країни» приєдналася вперше, але вона вже має серйозний тренерський досвід.

«Головне, що я завжди намагаюся донести кожному учаснику: важлива не стільки перемога в проекті, скільки перемога над собою, можливість реалізуватися як артист і розкрити свій талант. І це моя головна мета. Впевнена, що мій творчий досвід на українському ринку та за океаном замотивирует учасників. І я буду ділитися знаннями з нашою командою. Ми вже приступили до роботи, і учасники - неймовірно талановиті. Запевняю, наша команда — вже переможці, адже вони не побоялися спробувати свої сили в проекті, і я знаю, що вони досягнуть своєї мети», — говорить Настя.

Нагадаємо, крім Потап і Настя, у суддівських кріслах глядачі телеканалу «1+1» побачать Тіну Кароль, яка двічі здобувала перемогу над суперниками у шоу; Дана Балана, який приєднався до команди «Голосу країни» в минулому сезоні, і незважаючи на те, що був новачком, зміг здобути перемогу; Monatik, який вже втретє стане тренером вокального шоу і не втрачає надії отримати першість у ювілейному сезоні.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді проведе Новий рік.

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