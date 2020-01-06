Відома українська співачка Гайтана показала кадри з нового кліпу на пісню "Сніг"
На кадрах Гайтана крутиться біля вікон в шикарному комбінезоні з великим розрізом і відкритою спиною. В цей раз у співачки пишна зачіска. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
"На наступному тижні чекаємо на нове відео "Сніг", - написала Гайтана під відео.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом. Вони, як завжди, відзначили красу знаменитості. Відео встигло набрати більше двох тисяч переглядів.
Раніше ми повідомляли, що Гайтана засвітила зайве в глибокому декольте, гарячі кадри облетіли мережу.
Так, співачку можна помітити в довгому платті, яке елегантно оголює її пишні форми. При цьому зірка гуляє на тлі білих ялинок, які роздивляються люди. На тлі звучить одна з її пісень.
Уточнимо, що оскільки кадри Гайтана розмістила в Stories, українці були позбавлені можливості коментувати що відбувається.
Повідомлялося, що Гайтана присвятила апетитними формами в екстремальному міні.
Відома українська співачка Гайтана опублікувала нове фото у себе на сторінці. Вона на фото виявилася тільки в чоботях на високих підборах і плаття.
"Не пропонуйте мені карамель в магазині, так як суконь великих розмірів вже не залишилося", - написала виконавиця.
Раніше ми повідомляли, що Гайтана останнім часом стала все більше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема з прогулянок і спортзалу, а також студійні кадри.
На новій фотографії Гайтана сидить в темному боді, піджаку білого кольору, а також колготки або панчохи в мікро-сіточку. Артистка сперлася об цегляну стіну і підняла руки на рівні грудей.
На фото можна помітити, що співачка в хорошій фізичній формі.
Нагадаємо, Гайтана без білизни засвітила свої "м'ячики" у глибокому вирізі
А ще Politeka повідомляла, що соковита Гайтана засвітила зайве в глибокому розрізі
Також Politeka писала, що Гайтана приголомшила глибиною декольте і засвітила зайве на камеру