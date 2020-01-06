Відома українська співачка Гайтана показала кадри з нового кліпу на пісню "Сніг"

На кадрах Гайтана крутиться біля вікон в шикарному комбінезоні з великим розрізом і відкритою спиною. В цей раз у співачки пишна зачіска. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"На наступному тижні чекаємо на нове відео "Сніг", - написала Гайтана під відео.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під роликом. Вони, як завжди, відзначили красу знаменитості. Відео встигло набрати більше двох тисяч переглядів.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана засвітила зайве в глибокому декольте, гарячі кадри облетіли мережу.

Так, співачку можна помітити в довгому платті, яке елегантно оголює її пишні форми. При цьому зірка гуляє на тлі білих ялинок, які роздивляються люди. На тлі звучить одна з її пісень.

Уточнимо, що оскільки кадри Гайтана розмістила в Stories, українці були позбавлені можливості коментувати що відбувається.

Повідомлялося, що Гайтана присвятила апетитними формами в екстремальному міні.

Відома українська співачка Гайтана опублікувала нове фото у себе на сторінці. Вона на фото виявилася тільки в чоботях на високих підборах і плаття.

"Не пропонуйте мені карамель в магазині, так як суконь великих розмірів вже не залишилося", - написала виконавиця.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана останнім часом стала все більше публікувати відверті знімки в мережі, зокрема з прогулянок і спортзалу, а також студійні кадри.

На новій фотографії Гайтана сидить в темному боді, піджаку білого кольору, а також колготки або панчохи в мікро-сіточку. Артистка сперлася об цегляну стіну і підняла руки на рівні грудей.

На фото можна помітити, що співачка в хорошій фізичній формі.

Нагадаємо, Гайтана без білизни засвітила свої "м'ячики" у глибокому вирізі

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