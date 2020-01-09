Дружина відомого українського співака Діми Монатіка (MONATIK), Ірина, написала, яким буде 2020 рік

Дружина артиста опублікувала у своєму Instagram новий пост, пише Рoliteka.net. На фото Ірина позує у легкому одягу на пляжі біля блакитної води.

Відомо, що зараз співак з дружиною і дітьми знаходяться на курорті. Практично кожен день пара викладає знімки райського куточка.

Так, на одному з нових знімків Ірина позує у легкій блакитній сукні, яка відкрила її красиві "шовковисті" плечі і стрункі ніжки. Завершує образ красуні солом'яний капелюшок і великі сережки, а також стильні окуляри. Загалом, Ірина виглядає чудово.

"Краще початку 2020 складно придумати. Заряджаємося прекрасним, попереду дуже насичений рік 🙏🏽❤️❤️", - написала дружина української знаменитості.

За 5 годин пост дружини Монатіка зібрав понад 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Яка краса😍", "Дякую, що заряджає нас прекрасним♥️", "Красива дуже❣️❣️", "Красуня ❤️", "Нехай Бог буде з Вами! Будьте щасливі. 🙏", "Ось це королева!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Ірина, порадувала шанувальників новими фото з сім'єю.

На знімку артист зображена разом з дітьми - двома маленькими синами.

Всі троє дивляться в бік великого дерева, купаючись в басейні. Дмитро міцно обіймає синів.

Фото було зроблено біля колиби в теплих краях.

"Мої♥️♥️♥️нарешті відпустка🌴 Нарешті разом 👨‍👩‍👦‍👦", - підписала миле фото чоловіка.

Раніше повідомлялося, що Ірина Монатік постала в зеленій дутій куртці і без шапки. Її хвилясте волосся розвіяв вітер. Жінка яскраво посміхалася і дивилася в камеру.

Тим часом її чоловік тримав камеру, щоб зробити кадри з дружиною. Для виходу співак вибрав шапку і чорну дуту куртку.

Обидва виглядали свіжо і щасливо.

"Початок року в казці. Вірю, що й 2020 буде таким ❄️⛄️♥️♥️", - написала Ірина.

Раніше ми писали, що дружина Дмитра Монатіка постала в діловому, але в теж час, у відвертому образі.

Вона позувала у піджаку, з-під якого виднілося оголене тіло. Образ дружина співака доповнила модним великим ланцюгом на шиї.

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